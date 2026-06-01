Latehar News: नेतरहाट के पास नैना गांव में आजादी के बाद भी नहीं बनी सड़क, बीमारों को टोकरी में बैठाकर पहुंचाया जाता है अस्पताल

Latehar News: एक तरफ सरकार गांव-गांव में सड़क निर्माण के दावे करते नहीं थकती, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज तक लातेहार जिले के इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है. ग्रामीणों ने सड़क को लेकर प्रखंड से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी. यह जो तस्वीर देख रहे हैं, वह सरकारी मुलाजिमों की लापरवाही का एक बड़ा नमूना है. यह हाल है लातेहार जिला के नेतरहाट से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित नैना गांव की, जहां सरकारी सुविधाओं से कोसों दूर है. इस गांव तक जाने के लिए लोगों को अपने पैरों का ही सहारा है, क्योंकि इस गांव में आज तक कोई चार चक्का वाहन नहीं जा सका है. लोग सपने जरूर देखते हैं कि हमारे गांव की सड़क कब बनेगी, लेकिन सपना केवल सपना ही होता है.

वहीं स्थानीय ग्रामीणों की बात मानें तो इस गांव में आज तक सड़क नहीं बन सकी है. इस गांव में नेता जरूर आते हैं और आश्वासन भी देते हैं कि सड़क बहुत जल्द ही बन जाएगी, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई.

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यह गांव, जहां देश-विदेश में पर्यटन और शिक्षा के नाम से विख्यात नेतरहाट से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित नैना गांव बसा है. यहां के आदिवासी ग्रामीणों की 50 घरों की आबादी है. परेशानी तब होती है जब गांव में कोई बीमार पड़ता है. उसे ले जाने को लेकर लोगों को टोकरी में बैठाकर कंधों के सहारे अस्पताल ले जाने को विवश होना पड़ता है.

सरकार का एक सपना है कि गांव-गांव तक सड़क हो, जिसको लेकर काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं. जिले में सड़कों का जाल बिछाने के दावे सरकार करती है, लेकिन सच्चाई और हकीकत सरकारी दावों से कोसों दूर है. जरूरत तो इस बात की है कि इस गांव में जल्द से जल्द सड़क बनाई जाए, ताकि लोगों को आने-जाने में कंधों का सहारा न लेना पड़े.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरि