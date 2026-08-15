/लातेहार में सड़क हादसा: कंटेनर ने बाइक और टेंपो को रौंदा, 6 की मौत, कई लोग जख्मी

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लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत डेटटंगवा घाटी के पास 15 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को भीषण सड़क हादसा में 6 लोगों की मौत हो गई है. लोहरदगा की ओर से चंदवा आ रहे एक कंटेनर वाहन ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और इसके बाद सवारी टेंपो को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक और टेंपो कंटेनर के नीचे दब गए. हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.
बताया जाता है कि चंदवा की ओर से एक टेंपो और बाइक सवार लोहरदगा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान डेटटंगवा घाटी में सामने से आ रहे कंटेनर ने पहले बाइक को टक्कर मारी. इसके बाद कंटेनर टेंपो से जा टकराया. हादसे के बाद बाइक और टेंपो पूरी तरह कंटेनर के नीचे दब गए.
स्थानीय लोगों के अनुसार, बाइक पर एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा सवार थे. इनमें महिला और बच्चे की मौत होने की सूचना है. वहीं, टेंपो में 6 से सात लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौके पर मौत होने की बात सामने आई है. कुल मिलाकर अभी तक छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
घटना की सूचना मिलते ही चंदवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत और बचाव कार्य शुरू कराया. कंटेनर के नीचे दबे टेंपो और बाइक को निकालने के लिए हाइड्रा मशीन की मदद ली गई. पुलिस और स्थानीय लोग ने बचाव कार्य किया. घायलों को इलाज के लिए चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
बताया जाता है कि टेंपो सवार लोग लातेहार थाना क्षेत्र के सांसंग के कोढ़ास क्षेत्र से टेंपो पर सवार होकर लोहरदगा के चपरी जा रहे थे. भीषण दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. पुलिस मृतकों और घायलों की पहचान कराने में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरि