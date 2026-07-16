/लातेहार में दर्दनाक सड़क हादसा, NH-75 पर 407 ट्रक की चपेट में आने से दो बाइक सवार युवकों की मौत

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Jharkhand News: झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची–मेदिनीनगर मुख्य मार्ग (NH-75) पर शिव टोली के समीप गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब डालटनगंज की ओर से रांची जा रहा एक 407 ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चला गया और सामने से आ रही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक ट्रक के नीचे दब गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए. लोगों ने दोनों युवकों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. सूचना मिलने पर चंदवा थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और राहत दल मौके पर पहुंचे. हाइड्रा मशीन की सहायता से ट्रक के नीचे फंसे दोनों युवकों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
मृतकों में से एक की पहचान उसके पास मिले आधार कार्ड के आधार पर टिकू भुइयां पिता नरेश भुइयां के रूप में हुई है. वह रांची जिले के खलारी थाना क्षेत्र स्थित महावीर नगर, बुकबुका का निवासी था. दूसरे मृतक की पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही है. पुलिस आसपास के थानों और परिजनों से संपर्क कर शव की शिनाख्त कराने में जुटी है.
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य में देरी का आरोप लगाया. उनका कहना है कि यदि हाइड्रा मशीन और राहत दल समय पर पहुंच जाते तो संभवतः दोनों युवकों की जान बचाई जा सकती थी. हालांकि, इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारण कुछ समय तक एनएच-75 पर यातायात भी प्रभावित रहा.
रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी