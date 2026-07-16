/लातेहार में दर्दनाक सड़क हादसा, NH-75 पर 407 ट्रक की चपेट में आने से दो बाइक सवार युवकों की मौत

Jharkhand News: झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची–मेदिनीनगर मुख्य मार्ग (NH-75) पर शिव टोली के समीप गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब डालटनगंज की ओर से रांची जा रहा एक 407 ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चला गया और सामने से आ रही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक ट्रक के नीचे दब गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.