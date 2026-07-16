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लातेहार में दर्दनाक सड़क हादसा, NH-75 पर 407 ट्रक की चपेट में आने से दो बाइक सवार युवकों की मौत

Jharkhand News: झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में NH-75 पर भीषण सड़क हादसे में 407 ट्रक की चपेट में आने से दो बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 16, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:13 PM IST
लातेहार में दर्दनाक सड़क हादसा, NH-75 पर 407 ट्रक की चपेट में आने से दो बाइक सवार युवकों की मौत
Image Credit: लातेहार में दर्दनाक सड़क हादसाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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