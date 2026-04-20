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'स्टेशन हटा तो थमेगा चक्का', लातेहार स्टेशन हटाने के फैसले पर भड़के ग्रामीण, विधायक का किया घेराव

Latehar Railway Station: लातेहार में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के विस्थापन को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है. सैकड़ों लोगों ने बैठक कर प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि अगर स्टेशन हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:29 AM IST

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'स्टेशन हटा तो थमेगा चक्का', लातेहार स्टेशन हटाने के फैसले पर भड़के ग्रामीण, विधायक का किया घेराव
'स्टेशन हटा तो थमेगा चक्का', लातेहार स्टेशन हटाने के फैसले पर भड़के ग्रामीण, विधायक का किया घेराव

Jharkhand News: झारखंड के लातेहार में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के विस्थापन को लेकर अब माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है. इस मुद्दे पर आयोजीत एक बैठक में ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया है. सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग ने प्रशासन के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई. लोगों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्टेशन यहां से हटी तो आंदोलन तेज होगा. ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला एक स्टेशन का नहीं, बल्कि पूरे इलाके के विकास और आवागमन से जुड़ी एक आहम मुद्दा है, जिसे प्रशासन नजरअंदाज कर रही है. 

क्षेत्र की हजारों की आबादी सीधे प्रभावित होगी
बैठक के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन बिना स्थानीय लोगों से राय लिए बिना और उनकी जरूरतों को समझे बिना केवल जंगली जानवर की सुरक्षा को लेकर स्टेशन हटाने की योजना बना रहे है. उनका कहना है कि इस फैसले से क्षेत्र की हजारों की आबादी सीधे प्रभावित होगी, जिनके लिए यह स्टेशन एक महत्वपूर्ण सुविधा है.

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किसी भी कीमत पर स्टेशन को हटने नहीं देंगे
 वहां के ग्रामीण एकजुट होकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर स्टेशन को हटने नहीं देंगे. बैठक के दौरान वहां एकत्रित लोगों ने आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है. लोगों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक हर संभव तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे.

स्थानीय विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए मांगों को बताया
आंदोलनकारियों ने वहां के स्थानीय विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को बताया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो वे आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी

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