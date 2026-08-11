/चतरा: लावालौंग पुलिस ने नक्सली मनोहर गंझू के मुख्य सहयोगी कुलदीप गंझू को किया गिरफ्तार

ग्रामीणों के बीच बना रखा था अपना खौफ

साल 2023 में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात नक्सली अमर सिंह भोक्ता का भी कुलदीप बेहद करीबी दोस्त और राजदार हुआ करता था. अमर सिंह भोक्ता के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसने संगठन में अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपनी दोस्ती फरार नक्सली मनोहर गंझू से जोड़ ली. कुलदीप की भूमिका संगठन में काफी सक्रिय थी. वह न सिर्फ बीहड़ जंगलों में छिपे नक्सलियों तक गुपचुप तरीके से खाने-पीने की सामग्री और रसद पहुंचाता था, बल्कि इलाके में चल रहे विकास कार्यों में लगे ठेकेदारों से लेवी (रंगदारी) वसूलने का काम भी करता था. वह सीधे तौर पर ठेकेदारों और मनोहर गंझू के बीच लेवी वसूली की पूरी सेटिंग करवाता था. हथियारों और नक्सलियों के नाम की धौंस दिखाकर कुलदीप ने आम ग्रामीणों के बीच अपना खौफ कायम कर रखा था.