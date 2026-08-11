/चतरा: लावालौंग पुलिस ने नक्सली मनोहर गंझू के मुख्य सहयोगी कुलदीप गंझू को किया गिरफ्तार

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चतरा जिले में नक्सलियों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है. इसी अभियान की कड़ी में चतरा जिले की लावालौंग थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे नक्सली मनोहर गंझू के एक बेहद खास समर्थक और मुख्य सहयोगी कुलदीप गंझू को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में सलाखों के पीछे भेज दिया है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी कुलदीप गंझू सिल्दाग गांव का रहने वाला है और उसका नक्सलियों से काफी गहरा नाता रहा है.
ग्रामीणों के बीच बना रखा था अपना खौफ
साल 2023 में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात नक्सली अमर सिंह भोक्ता का भी कुलदीप बेहद करीबी दोस्त और राजदार हुआ करता था. अमर सिंह भोक्ता के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसने संगठन में अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपनी दोस्ती फरार नक्सली मनोहर गंझू से जोड़ ली. कुलदीप की भूमिका संगठन में काफी सक्रिय थी. वह न सिर्फ बीहड़ जंगलों में छिपे नक्सलियों तक गुपचुप तरीके से खाने-पीने की सामग्री और रसद पहुंचाता था, बल्कि इलाके में चल रहे विकास कार्यों में लगे ठेकेदारों से लेवी (रंगदारी) वसूलने का काम भी करता था. वह सीधे तौर पर ठेकेदारों और मनोहर गंझू के बीच लेवी वसूली की पूरी सेटिंग करवाता था. हथियारों और नक्सलियों के नाम की धौंस दिखाकर कुलदीप ने आम ग्रामीणों के बीच अपना खौफ कायम कर रखा था.
रह चुका है पुराना आपराधिक इतिहास
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, कुलदीप गंझू का आपराधिक इतिहास भी रहा है. इससे पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी (NDPS) के एक गंभीर मामले में जेल की सजा काट चुका है. पुलिस ने बताया कि इस बार उसकी हालिया गिरफ्तारी लावालौंग थाना कांड संख्या 63/2022 (CLA एक्ट) के तहत की गई है. इस गिरफ्तारी के बाद चतरा के पुलिस अधीक्षक ने असामाजिक तत्वों को स्पष्ट एवं सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि जिले के किसी भी क्षेत्र में नक्सलियों और उनके आतंक को पनाह देने वालों की अब कोई खैर नहीं है. पुलिस का यह धर-पकड़ अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक