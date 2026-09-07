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धनबाद: हर रोज फट रही धरती, धंस रहा कोयलांचल, 8 महीने में 45 से ज्यादा घटनाएं

धनबाद में हर रोज धरती फट रही है और कोयलांचल धंस रहा है. इस साल जनवरी से अब तक कोयलांचल में भू-धंसान और गोफ बनने की 45 से अधिक छोटी-बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 07, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:27 PM IST
धनबाद: हर रोज फट रही धरती, धंस रहा कोयलांचल, 8 महीने में 45 से ज्यादा घटनाएं
Image Credit: धनबाद: हर रोज फट रही धरती (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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