/धनबाद: हर रोज फट रही धरती, धंस रहा कोयलांचल, 8 महीने में 45 से ज्यादा घटनाएं

खाली हिस्सों ने स्थिति को किया संवेदनशील

हाल की घटनाओं ने यह सवाल और गंभीर कर दिया है कि क्या मौजूदा सुरक्षा और पुनर्वास व्यवस्था इस बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त है. विशेषज्ञों के अनुसार, कोयलांचल की समस्या सिर्फ बारिश या किसी एक घटना का नतीजा नहीं है. दशकों के भूमिगत खनन, छोड़ी गई पुरानी खदानों, भूमिगत आग और जमीन के भीतर बने खाली हिस्सों ने स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है. मानसून में बारिश का पानी इन कमजोर हिस्सों तक पहुंचता है तो ऊपर की मिट्टी और सतह का आधार कमजोर हो जाता है. कई जगह भारी ब्लास्टिंग से पैदा होने वाले कंपन से खतरा और बढ़ने की आशंका रहती है.