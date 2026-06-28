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हाथियों से सुरक्षा का टावर देखने गए थे, वज्रपात ने ली जान, फॉरेस्ट गार्ड रोशन श्रीवास्तव की मौत, 2 वनकर्मी घायल

Jharkhand News: तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरी और फॉरेस्ट गार्ड रोशन श्रीवास्तव इसकी चपेट में आ गए. हादसे में वाहन चालक और एक अन्य वनकर्मी भी घायल हो गए.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:26 PM IST
हाथियों से सुरक्षा का टावर देखने गए थे, वज्रपात ने ली जान, फॉरेस्ट गार्ड रोशन श्रीवास्तव की मौत, 2 वनकर्मी घायल
Image Credit: (Photo-AI) वॉच टावर का निरीक्षण करने गई वन विभाग की टीम पर गिरी बिजलीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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