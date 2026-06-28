/हाथियों से सुरक्षा का टावर देखने गए थे, वज्रपात ने ली जान, फॉरेस्ट गार्ड रोशन श्रीवास्तव की मौत, 2 वनकर्मी घायल

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झारखंड के रांची जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. सोनाहातू थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से खूंटी वन प्रमंडल के बुण्डू वन प्रक्षेत्र में तैनात फॉरेस्ट गार्ड रोशन श्रीवास्तव की मौत हो गई. जबकि, दो वनकर्मी घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ, जब वन विभाग की टीम हाथियों से बचाव के लिए बन रहे वॉच टावर के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंची थी.
काला महादेव के पास अचानक मौसम ने करवट ली. तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरी और फॉरेस्ट गार्ड रोशन श्रीवास्तव इसकी चपेट में आ गए. हादसे में वाहन चालक और एक अन्य वनकर्मी भी घायल हो गए.
घटना के तुरंत बाद तीनों को सोनाहातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रोशन श्रीवास्तव को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद साथ मौजूद वनकर्मी उन्हें बेहतर इलाज की उम्मीद में ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ रांची के देवनिका अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया.
खूंटी के डीएफओ दिलीप कुमार यादव ने बताया कि वन विभाग की टीम वॉच टावर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गई थी. इसी दौरान अचानक वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ. घायल दोनों वनकर्मियों का इलाज जारी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद वन विभाग में शोक की लहर है. वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार