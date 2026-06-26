घायलों का इलाज जारी

इधर, सदर थाना क्षेत्र के तरोग गांव में चराने के लिए मवेशियों को पेड़ के नीचे से खोलने गए पिता-पुत्र सिकंदर और आशीष भारती बुरी तरह झुलस गए, जबकि उनके आधा दर्जन मवेशियों की मौत हो गई. इटखोरी में भी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े 65 वर्षीय बालेश्वर भुइयां वज्रपात से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. इसके अलावा मयूरहंड में कई ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने से कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई है.