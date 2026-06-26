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चतरा में वज्रपात का कहर: 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से झुलसे; मवेशियों की भी गई जान

चतरा में आसमानी आफत का कहर देखने को मिला. वज्रपात से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, तीन गंभीर रूप से झुलस गए हैं. इतना ही नहीं, कई मवेशियों की भी जान चली गई.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 26, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:09 AM IST
चतरा में वज्रपात का कहर: 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से झुलसे; मवेशियों की भी गई जान
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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