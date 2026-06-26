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चतरा जिले में भारी बारिश के साथ गिरी बिजली ने भारी तबाही मचाई है. बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. लावालोंग के रिमी गांव में आम के बाग में बैठी एक किशोरी, पूजा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, मयूरहंड के महुगाई गांवकी 44 वर्षीय सरोज देवी और सेवाल गांव के 50 वर्षीय सहदेव ठाकुर की भी वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई.
घायलों का इलाज जारी
इधर, सदर थाना क्षेत्र के तरोग गांव में चराने के लिए मवेशियों को पेड़ के नीचे से खोलने गए पिता-पुत्र सिकंदर और आशीष भारती बुरी तरह झुलस गए, जबकि उनके आधा दर्जन मवेशियों की मौत हो गई. इटखोरी में भी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े 65 वर्षीय बालेश्वर भुइयां वज्रपात से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. इसके अलावा मयूरहंड में कई ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने से कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई है.
आज भी रहें सावधान!
मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार (26 जून, 2026) झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है. ऐसे में अपने घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें. खासतौर पर बिजली चमकते समय किसी सुरक्षित स्थान पर चलें जाए. इसके लिए आप किसी पक्के मकान या फिर पेड़ के नीचे जा सकते हैं. ऐसे मौसम में जरा भी लापरवाही न करें.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक
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