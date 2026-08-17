/बिहार की तरह झारखंड को भी टीम नितिन नवीन से मिली मायूसी, केवल प्रदीप वर्मा को बनाया गया राष्ट्रीय मंत्री

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. सोमवार (17 अगस्त, 2026) को भाजपा आलाकमान की ओर से जारी लिस्ट में झारखंड के प्रदीप वर्मा को राष्ट्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में झारखंड से प्रतिनिधित्व की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. 2021 में गठित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में भी रघुवर दास को प्रमुखता से जगह दी गई थी, लेकिन इस बार झारखंड से केवल प्रदीप वर्मा को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है. किसी और नेता को उपाध्यक्ष और महासचिव जैसे महत्व के पद नहीं दिए गए हैं.
आइए, जानते हैं कि इससे पहले के भाजपा अध्यक्षों के समय में झारखंड के किन किन नेताओं पर भरोसा जताया गया था:
टीम अमित शाह
अमित शाह जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो झारखंड से रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी.
रघुवर दास के अलावा, समीर उरांव को भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था.
झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी को राष्ट्रीय कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य और प्रमुख रणनीतिकार बनाया गया था.
टीम राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब यशवंत सिन्हा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था.
यशवंत सिन्हा के अलावा करिया मुंडा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी.
टीम राजनथ में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को केंद्रीय स्तर पर आदिवासी मामलों और राष्ट्रीय कार्यसमिति में जगह दी गई थी.
टीम नितिन गडकरी
2009 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब नितिन गडकरी ने अपनी टीम बनाई तो अर्जुन मुंडा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया था.
टीम नितिन गडकरी में यशवंत सिन्हा को राष्ट्रीय कार्यसमिति में जगह देने के साथ भाजपा की आर्थिक और विदेश नीति मामलों की राष्ट्रीय समिति का प्रमुख बनाया गया था.
टीम आडवाणी
भाजपा के संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी के अध्यक्ष रहते समय झारखंड के करिया मुंडा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी.
रीता वर्मा को टीम आडवाणी में राष्ट्रीय महिला मोर्चा और केंद्रीय कार्यसमिति में सक्रिय भूमिका दी गई थी.