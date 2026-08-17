/बिहार की तरह झारखंड को भी टीम नितिन नवीन से मिली मायूसी, केवल प्रदीप वर्मा को बनाया गया राष्ट्रीय मंत्री

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. सोमवार (17 अगस्त, 2026) को भाजपा आलाकमान की ओर से जारी लिस्ट में झारखंड के प्रदीप वर्मा को राष्ट्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में झारखंड से प्रतिनिधित्व की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. 2021 में गठित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में भी रघुवर दास को प्रमुखता से जगह दी गई थी, लेकिन इस बार झारखंड से केवल प्रदीप वर्मा को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है. किसी और नेता को उपाध्यक्ष और महासचिव जैसे महत्व के पद नहीं दिए गए हैं.