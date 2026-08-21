/Jharkhand Breaking News Live: जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन पर 60 दिनों तक रोक, HC के फैसले के बाद आज राज्यभर में जलेगा CM का पुतला

Jharkhand Breaking News Live: रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. धारा 163 के तहत 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसमें पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है. विरोध प्रदर्शन और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है. प्रशासन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा. वहीं, JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच आज पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के पुतले जलाने की योजना है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है. मंच का आरोप है कि सरकार ने कोर्ट में छात्रों का पक्ष मजबूती से नहीं रखा. मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और व्यापक करने की चेतावनी भी दी गई है.