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Jharkhand Breaking News Live: जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन पर 60 दिनों तक रोक, HC के फैसले के बाद आज राज्यभर में जलेगा CM का पुतला

Jharkhand Breaking News Live: JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच आज पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के पुतले जलाने की योजना है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 21, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:05 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन पर 60 दिनों तक रोक, HC के फैसले के बाद आज राज्यभर में जलेगा CM का पुतला
Image Credit: Jharkhand Breaking News

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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