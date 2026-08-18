/Jharkhand Breaking News Live: 24 दिन बाद छात्रों के आगे झुकी हेमंत सरकार, JPSC-CGL परीक्षाएं रद्द, CBI जांच का मुद्दा बचा

Jharkhand News Today Live Updates: 24 दिनों के छात्र आंदोलन के आगे आखिरकार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को झुकना ही पड़ा. सोमवार (17 अगस्त) को राज्य सरकार ने JPSC, CGL और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द कर दिया. इसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे तीनों छात्र नेताओं देवेंद्र नाथ महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. हालांकि, CBI जांच की मांग अब भी अधूरी है, इसलिए आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा. वहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि आज हमारे छात्रों के दबाव के आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरने ने TDPL की परिक्षाओं को रद्द करने का काम किया गया है. लेकिन इसके साथ ही छात्रों की मांग है कि CBI की जांच करवाकर जो भी दोषी हैं, उनपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मैं और पूरी पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है.