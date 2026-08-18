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Jharkhand Breaking News Live: 24 दिन बाद छात्रों के आगे झुकी हेमंत सरकार, JPSC-CGL परीक्षाएं रद्द, CBI जांच का मुद्दा बचा

Jharkhand Breaking News: हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार (17 अगस्त) को JPSC, CGL और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की. हालांकि, CBI जांच की मांग अब भी अधूरी है, इसलिए आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 18, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:47 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: 24 दिन बाद छात्रों के आगे झुकी हेमंत सरकार, JPSC-CGL परीक्षाएं रद्द, CBI जांच का मुद्दा बचा
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन (Zee Media)
18 August 2026 07:48 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: हमारा संघर्ष जारी रहेगा- देवेंद्र नाथ महतो

18 August 2026 06:55 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: अभी CBI जांच बाकी है- छात्र नेता पीयूष

TDPL परीक्षाओं को रद्द होने पर प्रतिक्रिया देते हुए छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि ये पहला कदम है. अभी हमारी लड़ाई अधूरी है और जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मानी जाती है, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है. ये लड़ाई जारी रहेगी, हमारी आधी मांगे पूरी हुई है. अभी CBI जांच बाकी है. अभी 11 से 13 वाले फैसले का पलटा जाना बाकी है. अभी हम लोग बैठकर गहन अध्ययन करेंगे और फिर बताएंगे कि हमारी कौन-कौन सी बाकी है. अभी हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं.

18 August 2026 06:52 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: देवेंद्र नाथ महतो ने की सोनम वांगचुक से बात

JSSC-CGL परीक्षा और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से बातचीत की. उन्होंने कहा कि आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर ही हमने यह लड़ाई लड़ी. देवेंद्र नाथ ने बताया कि भूख हड़ताल के 16वें और आंदोलन के 23वें दिन, सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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