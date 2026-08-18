/Jharkhand Breaking News Live: 24 दिन बाद छात्रों के आगे झुकी हेमंत सरकार, JPSC-CGL परीक्षाएं रद्द, CBI जांच का मुद्दा बचा

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#WATCH रांची, झारखंड। JSSC-CGL परीक्षा और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के रद्द होने की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, "हमारे सिस्टम में जो गड़बड़ी थी और जो धांधली हुई थी, उस पर कार्रवाई हुई है और जिस मकसद से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जान को जोखिम में डालकर… pic.twitter.com/lCFFQtgr1q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2026
TDPL परीक्षाओं को रद्द होने पर प्रतिक्रिया देते हुए छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि ये पहला कदम है. अभी हमारी लड़ाई अधूरी है और जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मानी जाती है, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है. ये लड़ाई जारी रहेगी, हमारी आधी मांगे पूरी हुई है. अभी CBI जांच बाकी है. अभी 11 से 13 वाले फैसले का पलटा जाना बाकी है. अभी हम लोग बैठकर गहन अध्ययन करेंगे और फिर बताएंगे कि हमारी कौन-कौन सी बाकी है. अभी हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं.
JSSC-CGL परीक्षा और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से बातचीत की. उन्होंने कहा कि आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर ही हमने यह लड़ाई लड़ी. देवेंद्र नाथ ने बताया कि भूख हड़ताल के 16वें और आंदोलन के 23वें दिन, सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं.
Jharkhand News Today Live Updates: 24 दिनों के छात्र आंदोलन के आगे आखिरकार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को झुकना ही पड़ा. सोमवार (17 अगस्त) को राज्य सरकार ने JPSC, CGL और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द कर दिया. इसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे तीनों छात्र नेताओं देवेंद्र नाथ महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. हालांकि, CBI जांच की मांग अब भी अधूरी है, इसलिए आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा. वहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि आज हमारे छात्रों के दबाव के आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरने ने TDPL की परिक्षाओं को रद्द करने का काम किया गया है. लेकिन इसके साथ ही छात्रों की मांग है कि CBI की जांच करवाकर जो भी दोषी हैं, उनपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मैं और पूरी पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है.