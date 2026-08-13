/Jharkhand Breaking News Live: छात्र आंदोलन के बीच CM आवास की छावनी में तब्दील, उधर सरकार को BJP ने दी कड़ी चेतावनी

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रघुबर दास ने हेमंत सोरेन सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार एक हफ्ते के भीतर अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की, तो वह खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे. इतना ही नहीं रघुबर दास ने 2024 में आबकारी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए दौड़ के दौरान जान गंवाने वाले 19 उम्मीदवारों के परिवारों के लिए भी सरकार को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजे देने की मांग की.
Jharkhand News Today Live Updates: राजधानी रांची में जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है. छात्र आंदोलन के बीच रांची पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करते हुए सीएम आवास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. पूरे इलाके को एक तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति या कानून व्यवस्था बिगड़ने के खतरे से निपटा जा सके. जानकारी के अनुसार, राज्य के कई जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल रांची बुलाया गया है. वहीं, दूसरी ओर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रघुबर दास ने हेमंत सोरेन सरकार को छात्रों की मांगें स्वीकार करने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वह खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे.