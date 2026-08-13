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Jharkhand Breaking News Live: छात्र आंदोलन के बीच CM आवास की छावनी में तब्दील, उधर सरकार को BJP ने दी कड़ी चेतावनी

Jharkhand Breaking News: रांची में जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सीएम आवास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. कई जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल रांची बुलाया गया है. उधर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वह खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 13, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:15 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: छात्र आंदोलन के बीच CM आवास की छावनी में तब्दील, उधर सरकार को BJP ने दी कड़ी चेतावनी
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन (Zee Media)
13 August 2026 08:16 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांचीः हेमंत सोरेन सरकार को रघुबर दास की चेतावनी

रघुबर दास ने हेमंत सोरेन सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार एक हफ्ते के भीतर अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की, तो वह खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे. इतना ही नहीं रघुबर दास ने 2024 में आबकारी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए दौड़ के दौरान जान गंवाने वाले 19 उम्मीदवारों के परिवारों के लिए भी सरकार को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजे देने की मांग की.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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