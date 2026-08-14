/Jharkhand Breaking News Live: जेपीएससी छात्र आंदोलन 21वें दिन भी जारी, धरनास्थल पर जल्द लौटेंगे देवेंद्र नाथ महतो

Jharkhand News Today Live Updates: जेपीएससी-जेएसएससी की कथित अनियमितताओं के खिलाफ राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है. बारिश के बीच भी धरने पर बैठे छात्रों का हौसला हाई है. स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए अब धरनास्थल पर देशभक्ति गाने गाए जा रहे हैं. गुरुवार (13 अगस्त) की देर रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का माहौल गीत-संगीत से सराबोर हो गया. कार्यक्रम में शामिल गायकों ने कहा कि आंदोलन के बीच इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. उधर, दूसरी ओर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अस्पताल में भी अनिश्चितकालीन अनशन जारी है. उन्होंने जल्द ही आंदोलनकारियों को ज्वाइन करने की बात कही है. महतो ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बने प्रदर्शन स्थल पर वापस जाने के लिए अस्पताल से छुट्टी मिलने का आग्रह किया. फिलहाल, उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है.