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Jharkhand Breaking News Live: जेपीएससी छात्र आंदोलन 21वें दिन भी जारी, धरनास्थल पर जल्द लौटेंगे देवेंद्र नाथ महतो

Jharkhand Breaking News: जेपीएससी-जेएसएससी की कथित अनियमितताओं के खिलाफ राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है. उधर, दूसरी ओर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अस्पताल में भी अनिश्चितकालीन अनशन जारी है. उन्होंने जल्द ही आंदोलनकारियों को ज्वाइन करने की बात कही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 14, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:51 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: जेपीएससी छात्र आंदोलन 21वें दिन भी जारी, धरनास्थल पर जल्द लौटेंगे देवेंद्र नाथ महतो
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन (Zee Media)
14 August 2026 09:52 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: जल्द धरनास्थल पर लौटेंगे देवेंद्र नाथ महतो

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने जल्द ही एक बार फिर से आंदोलन स्थल पर लौटने की बात कही है. बता दें कि आमरण अनशन पर बैठने के कारण उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, इस कारण से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. अस्पताल में भी उनका अनशन जारी है और उन्होंने डॉक्टरों से छुट्टी देने की अपील की है, ताकि फिर से आंदोलनकारी छात्रों के साथ बैठ सकें.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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