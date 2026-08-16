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Jharkhand Breaking News Live: आंदोलनकारी छात्र आज करेंगे हेमंत सोरेन-राहुल गांधी का पुतला दहन, अब भगत सिंह का रास्ता चुनने की घोषणा

Jharkhand Breaking News: प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज (रविवार, 16 अगस्त) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन करने की घोषणा की है. इसके साथ ही आगामी 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करने की घोषणा की गई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 16, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:38 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: आंदोलनकारी छात्र आज करेंगे हेमंत सोरेन-राहुल गांधी का पुतला दहन, अब भगत सिंह का रास्ता चुनने की घोषणा
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन (Zee Media)
16 August 2026 08:38 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: पाकुड़: देवपुर बजरंगबली मंदिर के पुजारी की सड़क हादसे में मौत

पाकुड़ जिले के देवपुर बजरंगबली मंदिर के पुजारी मनोज दुबे की साहिबगंज में हुए सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई. वे हिरणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव के रहने वाले थे. साहिबगंज से उनका शव को पैतृक गांव मोहनपुर लाया गया. उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

16 August 2026 07:58 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: CM हेमंत सोरेन-राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम आज

छात्रों ने आज सीएम हेमंत शोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने का ऐलान किया है. आंदोलन को लेकर छात्रों ने अपनी रणनीति भी साफ कर दी है और कहा है कि अब उनका आंदोलन गांधी के रास्ते पर नहीं, बल्कि भगत सिंह के तर्ज पर होगा.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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