/Jharkhand Breaking News Live: आंदोलनकारी छात्र आज करेंगे हेमंत सोरेन-राहुल गांधी का पुतला दहन, अब भगत सिंह का रास्ता चुनने की घोषणा

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में धरने पर बैठे छात्रों ने अब आंदोलन को धार देने के लिए रणनीति बनाई है. आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि यह सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को नहीं समझ रही है, इसलिए अब गांधीगिरी की जगह भगत सिंह की विचारधारा पर काम किया जाएगा. प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज (रविवार, 16 अगस्त) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन करने की घोषणा की है. इसके साथ ही आगामी 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करने की घोषणा की गई है. छात्रों की इस घोषणा को देखते हुए राजधानी में आज फिर पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत होने के कयास लगाए जा रहे हैं.