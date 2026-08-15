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Jharkhand Breaking News Live: 22वें दिन भी जारी है JPSC छात्र आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस पर आज 'तिरंगा यात्रा' निकालेंगे छात्र

Jharkhand Breaking News: झारखंड में JPSC और JSSC समेत अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘तिरंगा यात्रा’ निकालेंगे. उधर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 15, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:38 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: 22वें दिन भी जारी है JPSC छात्र आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस पर आज 'तिरंगा यात्रा' निकालेंगे छात्र
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन (Zee Media)
15 August 2026 07:39 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में सुरक्षा सख्त इंतजाम

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रांची सहित राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है. जरूरत के मुताबिक, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को राज्य भर में तैनात किया गया है. स्वतंत्रता दिवस पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक हजार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को लगाया गया है. जिला बल के साथ-साथ जैप और आईआरबी की कंपनी को मुस्तैद कर दिया गया है. वहीं, 150 महिला पुलिसकर्मियों को भी जिम्मेवारी सौंपी गई है. इसके अलावा 8 डीएसपी और 12 पुलिस इंस्पेक्टर समेत 50 कनीय पुलिस पदाधिकारी भी शहर में व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देंगे.

15 August 2026 07:35 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: विधानसभा घेरने वाले छात्रों पर FIR दर्ज

JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभ घेराव किया था. रांची पुलिस ने अब सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़ने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की और पथराव करने के आरोप में 500 अज्ञात पर FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस फिलहाल घटना स्थल के वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर उपद्रव में शामिल आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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