Jharkhand Breaking News Live: 22वें दिन भी जारी है JPSC छात्र आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस पर आज 'तिरंगा यात्रा' निकालेंगे छात्र

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में JPSC और JSSC समेत अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का आज (शनिवार, 15 अगस्त) 22वां दिन है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आंदोलनकारी छात्र आज ‘तिरंगा यात्रा’ निकालेंगे. आंदोलन स्थल रात भर देशभक्ति गीतों से गूंजता रहा. शुक्रवार (14 अगस्त) की रात को संगीत की धुन और गीतों के बीच स्टेडियम में मौजूद हजारों छात्रों ने एकजुटता का संदेश दिया. उधर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. प्रशासन के द्वारा जारी रूट के अनुसार 15 अगस्त को सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक रांची में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.