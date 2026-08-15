Jharkhand Breaking News Live: 22वें दिन भी जारी है JPSC छात्र आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस पर आज 'तिरंगा यात्रा' निकालेंगे छात्र

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स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रांची सहित राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है. जरूरत के मुताबिक, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को राज्य भर में तैनात किया गया है. स्वतंत्रता दिवस पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक हजार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को लगाया गया है. जिला बल के साथ-साथ जैप और आईआरबी की कंपनी को मुस्तैद कर दिया गया है. वहीं, 150 महिला पुलिसकर्मियों को भी जिम्मेवारी सौंपी गई है. इसके अलावा 8 डीएसपी और 12 पुलिस इंस्पेक्टर समेत 50 कनीय पुलिस पदाधिकारी भी शहर में व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देंगे.
JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभ घेराव किया था. रांची पुलिस ने अब सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़ने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की और पथराव करने के आरोप में 500 अज्ञात पर FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस फिलहाल घटना स्थल के वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर उपद्रव में शामिल आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.
Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में JPSC और JSSC समेत अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का आज (शनिवार, 15 अगस्त) 22वां दिन है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आंदोलनकारी छात्र आज ‘तिरंगा यात्रा’ निकालेंगे. आंदोलन स्थल रात भर देशभक्ति गीतों से गूंजता रहा. शुक्रवार (14 अगस्त) की रात को संगीत की धुन और गीतों के बीच स्टेडियम में मौजूद हजारों छात्रों ने एकजुटता का संदेश दिया. उधर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. प्रशासन के द्वारा जारी रूट के अनुसार 15 अगस्त को सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक रांची में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.