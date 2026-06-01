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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड राज्यसभा चुनाव में आज से अधिसूचना जारी, जानें वोटिंग की तारीख और नामांकन का पूरा शेड्यूल

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज से अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है. 8 जून नामांकन की अंतिम तिथि, 11 जून नाम वापसी और 18 जून को मतदान होगा.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:07 AM IST

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Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर आज से अधिसूचना जारी हो रही है, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है, जबकि 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. 18 जून को मतदान कराया जाएगा. चुनाव को लेकर राज्य की सियासत भी तेज हो गई है. बीजेपी ने झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी गठबंधन में सीएम से मिल कर एक सीट पर दवा पेश किया है.

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01 June 2026
09:07 AM

Jharkhand News Today Live Updates: सड़क के अभाव में आज भी संघर्ष कर रहा नैना गांव

झारखंड के लातेहार जिले में स्थित पर्यटन नगरी नेतरहाट से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसे नैना गांव की तस्वीर आज भी विकास के दावों की पोल खोल रही है. करीब 50 घरों की आबादी वाला यह आदिवासी गांव आज तक सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है. गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को कच्चे रास्ता का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण आज तक कोई चार पहिया वाहन यहां नहीं पहुंच सका. सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब गांव में कोई बीमार पड़ जाता है. ऐसे में ग्रामीणों मरीजों को टोकरी में बैठाकर कंधों के सहारे अस्पताल तक ले जाना जाते है.

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