Jharkhand Breaking News Live: झारखंड राज्यसभा चुनाव में आज से अधिसूचना जारी, जानें वोटिंग की तारीख और नामांकन का पूरा शेड्यूल

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर आज से अधिसूचना जारी हो रही है, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है, जबकि 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. 18 जून को मतदान कराया जाएगा. चुनाव को लेकर राज्य की सियासत भी तेज हो गई है. बीजेपी ने झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी गठबंधन में सीएम से मिल कर एक सीट पर दवा पेश किया है.

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