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Jharkhand Breaking News Live: चतरा में 5 दिन से लापता युवती का शव कुएं से बरामद, प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच में जुटी पुलिस

Jharkhand News Today Live Updates: चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पांच दिन से लापता 18 वर्षीय युवती शांति कुमारी का शव कुएं से बरामद हुआ है. प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:46 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: चतरा में 5 दिन से लापता युवती का शव कुएं से बरामद, प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: Jharkhand Live
10 July 2026 08:46 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates:रांची के इटकी में 40 एकड़ जमीन पर बनेगा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

झारखंड की राजधानी रांची के इटकी में करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए इटकी में 40 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है. संस्थान बनने से राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी. साथ ही, छात्रों को उच्च स्तरीय आयुर्वेदिक शिक्षा, शोध और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा.

10 July 2026 08:35 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: JPSC ने परीक्षा कार्यक्रम किया जारी

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने आगामी 9 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है. जारी कार्यक्रम के अनुसार, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (रेगुलर) 25, 26 और 27 जुलाई को आयोजित होगी. वहीं, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2023 (बैकलॉग) का आयोजन 1 से 3 अगस्त तक किया जाएगा. इसके अलावा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (बैकलॉग-2025) 8, 9 और 10 अगस्त को होगी. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य लिखित परीक्षा 6 और 7 सितंबर को आयोजित की जाएगी. आयोग ने अभ्यर्थियों से परीक्षा तिथियों के अनुसार अपनी तैयारी पूरी रखने की अपील की है.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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