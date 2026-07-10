/Jharkhand Breaking News Live: चतरा में 5 दिन से लापता युवती का शव कुएं से बरामद, प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच में जुटी पुलिस

Jharkhand News Today Live Updates: चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सिदकी गांव में पांच दिन से लापता 18 वर्षीय युवती शांति कुमारी का शव शुक्रवार को एक कुएं से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका महेंद्र भारती की पुत्री थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. बताया जा रहा है कि युवती का गांव के ही छोटू कुमार नामक युवक से प्रेम संबंध था और रविवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के पांच दिन बाद युवती का शव कुएं से मिलने की सूचना पर प्रतापपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया.