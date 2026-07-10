/Jharkhand Breaking News Live: चतरा में 5 दिन से लापता युवती का शव कुएं से बरामद, प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच में जुटी पुलिस

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Jharkhand News Today Live Updates:रांची के इटकी में 40 एकड़ जमीन पर बनेगा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
झारखंड की राजधानी रांची के इटकी में करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए इटकी में 40 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है. संस्थान बनने से राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी. साथ ही, छात्रों को उच्च स्तरीय आयुर्वेदिक शिक्षा, शोध और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा.
Jharkhand News Today Live Updates: JPSC ने परीक्षा कार्यक्रम किया जारी
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने आगामी 9 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है. जारी कार्यक्रम के अनुसार, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (रेगुलर) 25, 26 और 27 जुलाई को आयोजित होगी. वहीं, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2023 (बैकलॉग) का आयोजन 1 से 3 अगस्त तक किया जाएगा. इसके अलावा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (बैकलॉग-2025) 8, 9 और 10 अगस्त को होगी. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य लिखित परीक्षा 6 और 7 सितंबर को आयोजित की जाएगी. आयोग ने अभ्यर्थियों से परीक्षा तिथियों के अनुसार अपनी तैयारी पूरी रखने की अपील की है.
Jharkhand News Today Live Updates: चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सिदकी गांव में पांच दिन से लापता 18 वर्षीय युवती शांति कुमारी का शव शुक्रवार को एक कुएं से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका महेंद्र भारती की पुत्री थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. बताया जा रहा है कि युवती का गांव के ही छोटू कुमार नामक युवक से प्रेम संबंध था और रविवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के पांच दिन बाद युवती का शव कुएं से मिलने की सूचना पर प्रतापपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया.