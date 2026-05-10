Jharkhand Breaking News Live: चतरा में आसमानी बिजली का कहर, 11 वर्षीय बालक झुलसा, 3 मवेशियों की हुई मौत

Jharkhand Breaking News Today Live: चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में कुदरत का कहर देखने को मिला है. यहां मैराग गांव में तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात की चपेट में आने से एक 11 वर्षीय बालक गंभीर रूप से झुलस गया. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. खूंटी जिले में रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भालू टोली गांव के नजदीक अंतराज्यीय स्मगलिंग गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई हुई है. जो खूंटी कोलेबिरा स्टेट हाईवा तीन पर अवैध डोडा लदा ट्रक को रनिया थाना प्रभारी श्यामल कुम्भकार ने अहले सुबह 3 बजे के आसपास पकड़ा है. हालांकि, वाहन छोड़कर सभी चार व्यक्ति भाग गये. लेकिन डोडा भरा ट्रक पकड़ा गया. ट्रक मे डोडा को मवेशी का चारा चोकर के बोरे के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था.

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