Jharkhand Breaking News Live: चतरा में आसमानी बिजली का कहर, 11 वर्षीय बालक झुलसा, 3 मवेशियों की हुई मौत

Jharkhand News Today Live Updates: खूंटी जिले में रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भालू टोली गांव के नजदीक अंतराज्यीय स्मगलिंग गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई हुई है. जो खूंटी कोलेबिरा स्टेट हाईवा तीन पर अवैध डोडा लदा ट्रक को रनिया थाना प्रभारी श्यामल कुम्भकार ने अहले सुबह 3 बजे के आसपास पकड़ा है. चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में कुदरत का कहर देखने को मिला है. यहां मैराग गांव में तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात की चपेट में आने से एक 11 वर्षीय बालक गंभीर रूप से झुलस गया.
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Jharkhand Breaking News Today Live: चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में कुदरत का कहर देखने को मिला है. यहां मैराग गांव में तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात की चपेट में आने से एक 11 वर्षीय बालक गंभीर रूप से झुलस गया. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. खूंटी जिले में रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भालू टोली गांव के नजदीक अंतराज्यीय स्मगलिंग गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई हुई है. जो खूंटी कोलेबिरा स्टेट हाईवा तीन पर अवैध डोडा लदा ट्रक को रनिया थाना प्रभारी श्यामल कुम्भकार ने अहले सुबह 3 बजे के आसपास पकड़ा है. हालांकि, वाहन छोड़कर सभी चार व्यक्ति भाग गये. लेकिन डोडा भरा ट्रक पकड़ा गया. ट्रक मे डोडा को मवेशी का चारा चोकर के बोरे के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था.
Jharkhand Breaking News Live: अवैध अफीम के साथ पेशेवर स्मगलर गिरफ्तार
खूंटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिलादोन गांव के पास खूंटी-चुकरू मार्ग पर पुलिस ने छापेमारी कर 747 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक की पहचान एकबाल खान उर्फ लोहर के रूप में हुई है. पुलिस को देखते ही उसके कई साथी मौके से फरार हो गए. एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ वरुण रजक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से अफीम, एक मोबाइल फोन और मौके से एक मोटरसाइकिल जब्त की गई. उन्होंने बताया कि ये अफीम कारोबार मूकाफी वर्षों से संलिप्त हैं और तेल भी जा चुका है. इसलिए इसपर और कड़ी कार्रवाई हो ताकि खूँटी को इस तरह के अवैध कारोबार करनेवालों पर शिकंजा कसा जा सके.
Jharkhand Breaking News Live: DSPMU ने फीस दोगुनी कर छात्रों की कमर तोड़ी
रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ( Dr. Shyama Prasad Mukherjee University) के कॉमर्स डिपार्टमेंट में UG और PG की फीस साल 2022 से लगभग दोगुनी कर दी गई है. इसके विरोध में छात्र कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक फीस में कोई कमी नहीं की गई है. बीते दिन इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें वीसी, रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू, फाइनेंस डिपार्टमेंट और कॉलेज प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे. लेकिन बैठक के बाद जब वीसी से छात्रों की फीस बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसे छोटा मुद्दा बताते हुए जवाब देने से बचते हुए रजिस्ट्रार के पास जाने को कहा.
Jharkhand Breaking News Live: चतरा में आसमानी बिजली का कहर
चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में कुदरत का कहर देखने को मिला है. यहां मैराग गांव में तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात की चपेट में आने से एक 11 वर्षीय बालक गंभीर रूप से झुलस गया. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार, मैराग गांव निवासी विनोद यादव का पुत्र आनंद कुमार घर के समीप मैदान में गाय हांकने गया था. इसी दौरान अचानक मौसम का मिजाज बदला और कड़कती बिजली के साथ तेज बारिश शुरू हो गई. भारी गर्जन के साथ हुए वज्रपात के सीधे झटके से बालक मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रतापपुर पहुंचाया. चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, बालक का प्राथमिक उपचार कर उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. वहीं, सिमरिया के सीकरी गांव में हुवे बज्रपात की घटना में खुशी महतो नामक किसान के 3 मवेशियों की मौत हो गई. वहीं प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे न रुकने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.