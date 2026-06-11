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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में परिमल नथवानी के नामांकन पर बवाल, कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग के दरवाजे

Jharkhand News Today Live Updates: परिमल नथवानी के नामांकन पत्र को वैध ठहराए जाने के फैसले पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है. पार्टी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की तैयारी में है. राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर सियासी तनाव बढ़ गया है.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 11, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:27 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में परिमल नथवानी के नामांकन पर बवाल, कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग के दरवाजे
Image Credit: Jharkhand Live
11 June 2026 09:27 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: राज्यसभा की दो सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार

झारखंड राज्यसभा चुनाव का मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है. नामांकन पत्रों की जांच के बाद JMM उम्मीदवार बैजनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय तथा भाजपा समर्थित परिमल नथवानी के नामांकन को वैध घोषित कर दिया गया है. इसके साथ ही राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों के बीच रणनीति और समर्थन जुटाने की कवायद तेज हो गई है. अब सभी की नजर मतदान और संभावित चुनावी समीकरणों पर टिकी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

11 June 2026 08:47 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: नामकुम में युवक को मारी गोली

रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी के सामने देर रात गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. पप्पू होटल के पास एक अपराधी ने शमशेर नामक युवक को दो गोलियां मार दीं. घटना के बाद घायल युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि घायल शमशेर, अंजुमन इस्लामिया नूरिया महापंचायत के अध्यक्ष हाजी सऊद आलम का पुत्र है. घटना की सूचना मिलते ही नामकुम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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