/Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में परिमल नथवानी के नामांकन पर बवाल, कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग के दरवाजे

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया है. परिमल नथवानी के नामांकन पत्र को वैध ठहराए जाने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई है. पार्टी ने इस निर्णय के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला किया है. कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी इस मामले को लेकर दिल्ली में मौजूद हैं और जल्द ही चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग करेंगे. कांग्रेस का कहना है कि उसने पहले भी नामांकन प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उसकी चिंताओं पर उचित ध्यान नहीं दिया गया. इस विवाद के चलते राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में तनाव और सियासी घमासान तेज हो गया है.