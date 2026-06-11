/Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में परिमल नथवानी के नामांकन पर बवाल, कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग के दरवाजे

राज्य चुनें
Jharkhand News Today Live Updates: राज्यसभा की दो सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार
झारखंड राज्यसभा चुनाव का मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है. नामांकन पत्रों की जांच के बाद JMM उम्मीदवार बैजनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय तथा भाजपा समर्थित परिमल नथवानी के नामांकन को वैध घोषित कर दिया गया है. इसके साथ ही राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों के बीच रणनीति और समर्थन जुटाने की कवायद तेज हो गई है. अब सभी की नजर मतदान और संभावित चुनावी समीकरणों पर टिकी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.
Jharkhand News Today Live Updates: नामकुम में युवक को मारी गोली
रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी के सामने देर रात गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. पप्पू होटल के पास एक अपराधी ने शमशेर नामक युवक को दो गोलियां मार दीं. घटना के बाद घायल युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि घायल शमशेर, अंजुमन इस्लामिया नूरिया महापंचायत के अध्यक्ष हाजी सऊद आलम का पुत्र है. घटना की सूचना मिलते ही नामकुम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.
Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया है. परिमल नथवानी के नामांकन पत्र को वैध ठहराए जाने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई है. पार्टी ने इस निर्णय के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला किया है. कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी इस मामले को लेकर दिल्ली में मौजूद हैं और जल्द ही चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग करेंगे. कांग्रेस का कहना है कि उसने पहले भी नामांकन प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उसकी चिंताओं पर उचित ध्यान नहीं दिया गया. इस विवाद के चलते राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में तनाव और सियासी घमासान तेज हो गया है.