/Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के 12 हजार IRB जवानों को बड़ी राहत की तैयारी! 20 साल में रिटायरमेंट की जगह मिल सकता है सेवा विस्तार

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में इंडिया रिजर्व बटालियन (IRB) के करीब 12 हजार जवानों को सेवा विस्तार मिलने की संभावना है. राज्य में IRB जवानों की सेवा अवधि पहले 20 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन जवानों की कमी और उनके प्रशिक्षण पर होने वाले भारी खर्च को देखते हुए सरकार इस अवधि को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. इस संबंध में जैप मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर विभागीय स्तर पर मंथन जारी है. यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो हजारों IRB जवानों को निर्धारित अवधि के बाद भी सेवा में बने रहने का अवसर मिलेगा, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.