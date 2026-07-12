Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के 12 हजार IRB जवानों को बड़ी राहत की तैयारी! 20 साल में रिटायरमेंट की जगह मिल सकता है सेवा विस्तार
Live Now

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के 12 हजार IRB जवानों को बड़ी राहत की तैयारी! 20 साल में रिटायरमेंट की जगह मिल सकता है सेवा विस्तार

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में IRB के करीब 12 हजार जवानों को जल्द सेवा विस्तार मिल सकता है. जवानों की कमी और प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को देखते हुए जैप मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है. यदि मंजूरी मिलती है, तो 20 वर्ष की निर्धारित सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 12, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:55 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के 12 हजार IRB जवानों को बड़ी राहत की तैयारी! 20 साल में रिटायरमेंट की जगह मिल सकता है सेवा विस्तार
Image Credit: Jharkhand Live

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के 12 हजार IRB जवानों को बड़ी राहत की तैयारी! 20 साल में रिटायरमेंट की जगह मिल सकता है सेवा विस्तार
jharkhand live56 min ago
2
Patna Weather1 hr ago
3
Jamui News1 hr ago
4
Begusarai crime news1 hr ago
5
bihar breaking news2 hrs ago