/Jharkhand Breaking News Live: चतरा में CISF की बड़ी स्ट्राइक: करकट्टा के जंगलों में छापेमारी, 200 टन अवैध कोयला जब्त

Jharkhand News Today Live Updates: चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र में CISF ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करकट्टा जंगल से करीब 200 टन अवैध कोयला जब्त किया है. जानकारी के अनुसार, तस्करी के उद्देश्य से जंगल में कोयला डंप किया जा रहा था. कमांडेंट अमित कुमार के नेतृत्व में करीब 70 जवानों ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया. अचानक हुई इस कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया, जबकि तस्कर मौके से फरार हो गए. कमांडेंट अमित कुमार ने कहा कि अवैध खनन और कोयला तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. वहीं, पुलिस और CISF की टीम तस्करों की पहचान कर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.