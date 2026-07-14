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Jharkhand Breaking News Live: चतरा में CISF की बड़ी स्ट्राइक: करकट्टा के जंगलों में छापेमारी, 200 टन अवैध कोयला जब्त

Jharkhand News Today Live Updates: चतरा के पिपरवार थाना क्षेत्र में CISF ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करकट्टा जंगल से करीब 200 टन अवैध कोयला जब्त किया. कमांडेंट अमित कुमार के नेतृत्व में 70 जवानों ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया. इस कार्रवाई के बाद कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है.

Edited By:Rupak MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 14, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:11 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: चतरा में CISF की बड़ी स्ट्राइक: करकट्टा के जंगलों में छापेमारी, 200 टन अवैध कोयला जब्त
Image Credit: Jharkhand Live

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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