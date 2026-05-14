Jharkhand Breaking News Live: झारखंड भाजपा का बड़ा ऐलान,15 से 20 मई तक सभी प्रखंडों में धरना, किसानों के लिए मांगा उचित मुआवजा

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा 15 से 20 मई तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन करेगी. पार्टी ने राज्य सरकार पर किसानों से किए गए वादों से मुकरने और किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है. भाजपा का कहना है कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा देने और राहत पहुंचाने की मांग की है.

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