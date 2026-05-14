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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड भाजपा का बड़ा ऐलान,15 से 20 मई तक सभी प्रखंडों में धरना, किसानों के लिए मांगा उचित मुआवजा

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में किसानों के मुद्दे पर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. 15 से 20 मई तक सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन की घोषणा की गई है. पार्टी ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द उचित मुआवजा देने की मांग की है.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 09:40 AM IST

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Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा 15 से 20 मई तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन करेगी. पार्टी ने राज्य सरकार पर किसानों से किए गए वादों से मुकरने और किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है. भाजपा का कहना है कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा देने और राहत पहुंचाने की मांग की है.

 

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14 May 2026
09:39 AM

Jharkhand News Today Live Updates: सड़क निर्माण से विकास को मिलेगी नई रफ्तार

लातेहार के बरवाडीह-मंडल मुख्य सड़क के 25 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलान्यास बुधवार को मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने किया. पथ निर्माण विभाग द्वारा बनने वाली इस सड़क को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में उत्साह देखा गया. विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण से आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार आने-जाने में सुविधा होगी तथा क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. हालांकि, ईको सेंसिटिव जोन के कारण वन विभाग की NOC को लेकर संशय बना हुआ है.

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