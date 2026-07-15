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Jharkhand Breaking News Live: खूंटी में जनजातीय महिला को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले ने पकड़ा राजनीतिक तूल, पूर्व मुख्यमंत्री ने की कार्रवाई की मांग

Jharkhand News Today Live Updates: खूंटी के बिमसार अस्पताल में जनजातीय महिला को कथित तौर पर गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई, पीड़िता को न्याय और मुआवजा देने की मांग की.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 15, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:23 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: खूंटी में जनजातीय महिला को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले ने पकड़ा राजनीतिक तूल, पूर्व मुख्यमंत्री ने की कार्रवाई की मांग
Image Credit: Jharkhand Live
15 July 2026 08:23 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: बोकारो में आज 3 मिनट के लिए होगा ब्लैकआउट

झारखंड के बोकारो जिले में आज 15 जुलाई की शाम 7:03 बजे तीन मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा. इस दौरान घरों की बिजली, वाहनों की हेडलाइट और अन्य सभी प्रकार की रोशनी बंद रखी जाएगी. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि यह केवल आपदा एवं युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारी के लिए आयोजित मॉक ड्रिल है.मॉक ड्रिल के लिए ऊषा पेट्रोल पंप और सेक्टर-12 स्थित मेडिकेंट अस्पताल को चिन्हित किया गया है. अभ्यास के दौरान एयर रेड सायरन, बम विस्फोट जैसी परिस्थितियां, राहत एवं बचाव अभियान और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप प्रदर्शन किया जाएगा.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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