/Jharkhand Breaking News Live: खूंटी में जनजातीय महिला को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले ने पकड़ा राजनीतिक तूल, पूर्व मुख्यमंत्री ने की कार्रवाई की मांग

Jharkhand News Today Live Updates: खूंटी के बिमसार अस्पताल में उपचाररत जनजातीय महिला बुधन देवी को कथित तौर पर गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाए जाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. पीड़ित परिवार के न्याय और मुआवजे की मांग के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार गरीबों और आदिवासियों के मामलों में संवेदनशील नहीं है तथा पीड़ितों को न तो न्याय मिलता है और न ही उचित मुआवजा. वहीं, युवा कांग्रेस के एआईसीसी सदस्य एवं पूर्व खूंटी जिलाध्यक्ष अरुण सांगा ने कहा कि एक जनजातीय महिला को गलत खून चढ़ाया जाना बेहद गंभीर मामला है, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़िता के परिवार को जल्द मुआवजा देने की मांग की.