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Jharkhand Breaking News Live: रिम्स रांची में बढ़ीं MBBS की सीटें, अब 180 की जगह 250 छात्रों को मिलेगा नमांकन

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी राहत और सुनहरा अवसर सामने आया है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने रिम्स, रांची में एमबीबीएस की सीटों को 180 से बढ़ाकर 250 करने की मंजूरी दे दी है. आगामी शैक्षणिक सत्र से 250 छात्रों का नामांकन हो सकेगा.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 16, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:38 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: रिम्स रांची में बढ़ीं MBBS की सीटें, अब 180 की जगह 250 छात्रों को मिलेगा नमांकन
Image Credit: Jharkhand Live
16 July 2026 10:38 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची में आज निकलेगी भव्य रथयात्रा

रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेले का आज भव्य आगाज होने जा रहा है. भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करेंगे. इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के मेले और रथयात्रा में शामिल होने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. आस्था, परंपरा और संस्कृति के इस महापर्व में श्रद्धा और उत्साह का भव्य संगम देखने को मिलेगा.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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