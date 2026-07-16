/Jharkhand Breaking News Live: रिम्स रांची में बढ़ीं MBBS की सीटें, अब 180 की जगह 250 छात्रों को मिलेगा नमांकन

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने रिम्स, रांची में MBBSकी सीटों को 180 से बढ़ाकर 250 करने की मंजूरी दे दी है. आगामी शैक्षणिक सत्र से अब 250 छात्रों का नामांकन हो सकेगा. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इसे राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत बताते हुए कहा कि सरकार मेडिकल शिक्षा के विस्तार और डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि रिम्स में सीटों की बढ़ोतरी से झारखंड के छात्रों को राज्य में ही बेहतर चिकित्सा शिक्षा मिलेगी, मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और भविष्य में राज्य को अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर मिल सकेंगे. मंत्री ने यह भी बताया कि इससे पहले MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर की एमबीबीएस सीटें 100 से बढ़ाकर 150 की जा चुकी हैं तथा आने वाले समय में अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी.