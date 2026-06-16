/Jharkhand Breaking News Live: झारखंड बीजेपी ने जारी की 19 प्रवक्ताओं की सूची, प्रतुल शाहदेव को मिली यह जिम्मेदारी

Jharkhand News Today Live Updates: रांची में झारखंड बीजेपी ने अपने 19 प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, जिसमें प्रतुल शाहदेव को प्रमुख प्रवक्ता बनाया गया है. वहीं प्रदीप सिन्हा, अजय शाह, रमाकांत महतो, अभय सिंह, अमित मंडल, अविनेश कुमार, संदीप वर्मा, रविनाथ किशोर, रणधीर सिंह, दीनदयाल वर्णवाल, आरती कुजूर, अशोक बड़ाईक, के के गुप्ता, मृत्युंजय शर्मा और शोभा यादव को प्रदेश प्रवक्ता के रूप में शामिल किया गया है. दूसरी ओर रांची स्थित सीएम आवास में आज शाम 6 बजे झामुमो विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी. झामुमो ने बैद्यनाथ राम को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, जबकि झारखंड में दो सीटों के लिए कुल तीन उम्मीदवार मैदान में हैं.