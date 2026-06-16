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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड बीजेपी ने जारी की 19 प्रवक्ताओं की सूची, प्रतुल शाहदेव को मिली यह जिम्मेदारी

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड बीजेपी ने 19 प्रवक्ताओं की नई सूची जारी करते हुए प्रतुल शाहदेव को प्रमुख प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं कई नेताओं को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है. दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव को लेकर झामुमो विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आज रांची स्थित सीएम आवास में होगी.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 16, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:19 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड बीजेपी ने जारी की 19 प्रवक्ताओं की सूची, प्रतुल शाहदेव को मिली यह जिम्मेदारी
Image Credit: Jharkhand Live
16 June 2026 09:19 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: नथवानी का दावा, काम के दम पर मिलेगा समर्थन

झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी नथवानी ने अपने समर्थन को लेकर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि जो विधायक उन्हें पसंद करेंगे और उनके काम पर विश्वास करेंगे, वही उन्हें वोट देंगे. नाथवानी ने कहा कि उन्होंने पहले भी झारखंड के विकास और जनहित के मुद्दों पर काम किया है तथा राज्य के लिए अपना योगदान दिया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें दोबारा अवसर मिलता है तो वे झारखंड के लिए पहले से भी अधिक सक्रियता और समर्पण के साथ काम करेंगे.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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