/Jharkhand Breaking News Live: पीएम मोदी आज रांची को देंगे बड़ी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिस्का और मुरी अमृत भारत स्टेशन का करेंगे उद्घाटन

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Jharkhand News Today Live Updates: 820 करोड़ की लागत से बनेंगे दो नए एलिवेटेड फ्लाईओवर
रांची में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पथ निर्माण विभाग ने दो नए एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है. इन परियोजनाओं में करमटोली चौक से साइंस सेंटर और अरगोड़ा चौक से डिबडीह तक एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है. दोनों परियोजनाओं पर कुल 820 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इनमें करमटोली चौक से साइंस सेंटर तक बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 3.216 किलोमीटर होगी, जो आगे साइंस सिटी फ्लाईओवर से जुड़ेगा. इन फ्लाईओवरों के निर्माण से राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने और यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है.
Jharkhand News Today Live Updates: आज होगी कृषि विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करेंगे. बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, उनके प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी कार्ययोजना पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी. मुख्यमंत्री सभी विभागों के प्रदर्शन की लगातार समीक्षा कर रहे हैं. इसी क्रम में 20 जुलाई को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा 22 जुलाई को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), ई-गवर्नेंस और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कामकाज की भी समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी.
Jharkhand News Today Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रांची मंडल के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आमंत्रित किया गया है. दोनों स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है. उद्घाटन के अवसर पर पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय स्तर पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. रांची मंडल रेलवे ने समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.