/Jharkhand Breaking News Live: पीएम मोदी आज रांची को देंगे बड़ी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिस्का और मुरी अमृत भारत स्टेशन का करेंगे उद्घाटन

Jharkhand News Today Live Updates: 820 करोड़ की लागत से बनेंगे दो नए एलिवेटेड फ्लाईओवर

रांची में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पथ निर्माण विभाग ने दो नए एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है. इन परियोजनाओं में करमटोली चौक से साइंस सेंटर और अरगोड़ा चौक से डिबडीह तक एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है. दोनों परियोजनाओं पर कुल 820 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इनमें करमटोली चौक से साइंस सेंटर तक बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 3.216 किलोमीटर होगी, जो आगे साइंस सिटी फ्लाईओवर से जुड़ेगा. इन फ्लाईओवरों के निर्माण से राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने और यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है.