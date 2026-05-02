Jharkhand Breaking News Live: गोड्डा पुलिस की बढ़ी ताकत, सायरन और हाईटेक लाइटों वाली 38 बाइकों से होगी गश्त, SP ने थानों को सौंपी चाबियां

Jharkhand News Today Live Updates: गोड्डा पुलिस को झारखंड सरकार की ओर से 38 नई हाईटेक मोटरसाइकिलें मिली हैं, जिनमें सायरन और लाइट की सुविधा लगी हुई है, जिससे अब पुलिस पहले से अधिक प्रभावी तरीके से गश्त कर सकेगी. इन बाइकों के जरिए भीड़-भाड़ वाले इलाकों, बैंकों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की पहुंच और निगरानी बेहतर होगी. गोड्डा SP मुकेश कुमार ने इन मोटरसाइकिलों की चाबियां विभिन्न थानों को सौंपते हुए उम्मीद जताई कि इससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.

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