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Jharkhand Breaking News Live: गोड्डा पुलिस की बढ़ी ताकत, सायरन और हाईटेक लाइटों वाली 38 बाइकों से होगी गश्त, SP ने थानों को सौंपी चाबियां

Jharkhand News Today Live Updates: गोड्डा पुलिस को मिली 38 हाईटेक बाइकों से अब शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था मजबूत होगी. सायरन और लाइट से लैस ये बाइक भीड़-भाड़ वाले इलाकों, बैंकों और संवेदनशील स्थानों पर तत्काल    कार्रवाई में मदद करेंगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 02, 2026, 09:26 AM IST

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Jharkhand News Today Live Updates: गोड्डा पुलिस को झारखंड सरकार की ओर से 38 नई हाईटेक मोटरसाइकिलें मिली हैं, जिनमें सायरन और लाइट की सुविधा लगी हुई है, जिससे अब पुलिस पहले से अधिक प्रभावी तरीके से गश्त कर सकेगी. इन बाइकों के जरिए भीड़-भाड़ वाले इलाकों, बैंकों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की पहुंच और निगरानी बेहतर होगी. गोड्डा SP मुकेश कुमार ने इन मोटरसाइकिलों की चाबियां विभिन्न थानों को सौंपते हुए उम्मीद जताई कि इससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.

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02 May 2026
09:26 AM

Jharkhand News Today Live Updates: सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की-जप्ती

भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय कमांडर हरिवंश के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा और कस दिया है. न्यायालय के निर्देश पर हंटरगंज थाना पुलिस ने कुंदा थाना क्षेत्र के लुपुगाड़ा गांव स्थित उसके आवास पर इश्तहार चिपकाया है. पुलिस द्वारा चिपकाए गए इश्तहार में हरिवंश को शीघ्र आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई है. साथ ही स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय के भीतर सरेंडर नहीं करने पर उसके घर की कुर्की-जप्ती समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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