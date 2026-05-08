Jharkhand Breaking News Live: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सात वर्षीय नन्हे तैराक इशांक सिंह को किया सम्मानित, ₹5 लाख का सौंपा चेक

Jharkhand News Today Live Updates: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सात वर्षीय बाल तैराक इशांक सिंह को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सम्मानित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इशांक सिंह को 5 लाख रुपये का चेक प्रदान करते हुए उनकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवा खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इशांक जैसे युवा खिलाड़ियों की उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी और राज्य का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source