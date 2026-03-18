Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में LPG को लेकर हाहाकार! 25 दिन दिन में मिल रहे सिलेंडर, कॉमर्शियल कनेक्शन पर 80% की कटौती

Jharkhand News Today Live Updates: मिडिल ईस्ट में जारी जंग का अलर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है. देश में LPG का संकट गहराता जा रहा है. भारत सरकार बार-बार लोगों से पैनिक बुकिंग से बचने की अपील कर रही है. इसके बावजूद गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है. झारखंड भी इससे अछूता नहीं है. यहां भी एलपीजी सिलेंडर के लिए काफी मारामारी मची हुई है. इस संकट पर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने झारखंड को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में 80 प्रतिशत की कटौती कर दी है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग की अवधि 15 दिन से बढ़कर 25 दिन कर दिया गया और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अवधि 45 दिन कर दिया गया है.

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