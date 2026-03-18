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Hindi NewsJharkhandJharkhand Breaking News Live: झारखंड में LPG को लेकर हाहाकार! 25 दिन दिन में मिल रहे सिलेंडर, कॉमर्शियल कनेक्शन पर 80% की कटौती

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में LPG को लेकर हाहाकार! 25 दिन दिन में मिल रहे सिलेंडर, कॉमर्शियल कनेक्शन पर 80% की कटौती

Jharkhand Breaking News: भारत सरकार की अपील के बावजूद अफवाहों की वजह से झारखंड में LPG सिलेंडर को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है. प्रदेश के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने झारखंड को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में 80 प्रतिशत की कटौती कर दी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:42 PM IST
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Jharkhand News Today Live Updates: मिडिल ईस्ट में जारी जंग का अलर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है. देश में LPG का संकट गहराता जा रहा है. भारत सरकार बार-बार लोगों से पैनिक बुकिंग से बचने की अपील कर रही है. इसके बावजूद गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है. झारखंड भी इससे अछूता नहीं है. यहां भी एलपीजी सिलेंडर के लिए काफी मारामारी  मची हुई है. इस संकट पर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने झारखंड को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में 80 प्रतिशत की कटौती कर दी है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग की अवधि 15 दिन से बढ़कर 25 दिन कर दिया गया और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अवधि 45 दिन कर दिया गया है.

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18 March 2026
12:42 PM

Jharkhand News Today Live Updates: कॉमर्शियल गैस में 80% की कटौती हुई- वित्त मंत्री

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि झारखंड में औसतन प्रति माह लगभग 2273 मीट्रिक टन कॉमर्शियल गैस की जरूरत होती है, लेकिन अब उसमें 80 प्रतिशत कटौती की जा रही है और मात्र 20 प्रतिशत की आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कॉमर्शियल सिलेंडर की कुल आवश्यकता 2271.11 मेट्रिक टन है, जबकि अब मात्र 454.6 मेट्रिक टन कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति हो रही है. इससे कई शहरों में होटलों और रेस्टोरेंट पर असर पड़ा है.

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K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग...और पढ़ें

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