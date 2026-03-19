Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में सरहुल-रामनवमी पर की तैयारी शुरू, पुलिस प्रशासन सख्त, रांची में जुलूस-झंडे की ऊंचाई को लेकर गाइडलाइन जारी

Jharkhand News Today Live Updates: सरहुल और रामनवमी को लेकर रांची प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. सुरक्षा के मद्देनजर जुलूस, झांकियों, डीजे और झंडों की ऊंचाई अधिकतम 4 मीटर तय कर दी गई है, ताकि बिजली तारों से किसी तरह का हादसा न हो. सभी आयोजन समितियों को सख्ती से गाइडलाइन का पालन करना होगा, वहीं नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
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Jharkhand News Today Live Updates: रांची में सरहुल (21 मार्च) और रामनवमी (26 मार्च) के दौरान प्रशासन ने साफ किया है कि इन दिनों बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी, लेकिन सुरक्षा के लिए सख्त गाइडलाइन लागू रहेंगी. जुलूस में निकलने वाले झंडे, झांकियां, डीजे और साउंड सिस्टम की ऊंचाई अधिकतम 4 मीटर तक सीमित रखी गई है ताकि बिजली के तारों से कोई हादसा न हो, साथ ही बड़े वाहनों पर लोगों के बैठने या ऊंचे झंडे लगाने पर रोक है. आयोजन समितियों को SOP का पालन करना अनिवार्य होगा और वॉलेंटियर निगरानी रखेंगे, जबकि आम लोगों को भी बिजली के तारों और उपकरणों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने सभी से नियमों का पालन कर सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है.
Jharkhand Breaking News Live: धनबाद में ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगी राहत
धनबाद शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल के तहत गया लाइन के नीचे एक आधुनिक अंडरपास का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. यह परियोजना शहर के व्यस्त मार्गों पर लगने वाले जाम को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे लोगों को रोजाना होने वाली परेशानी से राहत मिल सके. अंडरपास के बन जाने के बाद न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि शहर की समग्र ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहतर होने की उम्मीद है.