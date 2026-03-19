Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में सरहुल-रामनवमी पर की तैयारी शुरू, पुलिस प्रशासन सख्त, रांची में जुलूस-झंडे की ऊंचाई को लेकर गाइडलाइन जारी

Jharkhand News Today Live Updates: रांची में सरहुल (21 मार्च) और रामनवमी (26 मार्च) के दौरान प्रशासन ने साफ किया है कि इन दिनों बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी, लेकिन सुरक्षा के लिए सख्त गाइडलाइन लागू रहेंगी. जुलूस में निकलने वाले झंडे, झांकियां, डीजे और साउंड सिस्टम की ऊंचाई अधिकतम 4 मीटर तक सीमित रखी गई है ताकि बिजली के तारों से कोई हादसा न हो, साथ ही बड़े वाहनों पर लोगों के बैठने या ऊंचे झंडे लगाने पर रोक है. आयोजन समितियों को SOP का पालन करना अनिवार्य होगा और वॉलेंटियर निगरानी रखेंगे, जबकि आम लोगों को भी बिजली के तारों और उपकरणों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने सभी से नियमों का पालन कर सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है.

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