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Jharkhand Breaking News Live: CM हेमंत सोरेन 21 अप्रैल को सौंपेंगे 63 CDPO को जॉइनिंग लेटर, प्रोजेक्ट भवन में मनेगा जश्न

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन 21 अप्रैल को JPSC द्वारा चयनित 63 CDPO को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित इस समारोह के जरिए राज्य में बाल विकास सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया जाएगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:00 AM IST

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Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 21 अप्रैल को Jharkhand Public Service Commission (जेपीएससी) द्वारा चयनित और अनुशंसित 63 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित किया जाएगा, जहां सभी चयनित अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र दी जाएगी.

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