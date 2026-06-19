/Jharkhand Breaking News Live: रांची RSS कार्यालय पर हमले की साजिश का खुलासा, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े तार, अब ATS करेगी जांच

Jharkhand News Today Live Updates: राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यालय पर पेट्रोल बम अटैक के तार अब पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं. इस मामले की जांच में पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर और अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से संपर्क की बात सामने आई है. बता दें कि रांची पुलिस ने इस मामले में सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायन सुजान को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद एक आरोपी कोतवाली थाना से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे मांडर के पास फिर से पकड़ लिया. आरोपी ने पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने और फायरिंग करने की कोशिश की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है.