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Jharkhand Breaking News Live: रांची RSS कार्यालय पर हमले की साजिश का खुलासा, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े तार, अब ATS करेगी जांच

Jharkhand News Today Live Updates: रांची RSS कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन के संकेत मिले हैं. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता की पहचान कर ली गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अब ATS जांच की कमान संभालेगी.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 19, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:11 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: रांची RSS कार्यालय पर हमले की साजिश का खुलासा, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े तार, अब ATS करेगी जांच
Image Credit: Jharkhand Live

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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