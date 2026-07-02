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Jharkhand Breaking News Live: रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमला की अब NIA करेगी जांच, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश

Jharkhand News Today Live Updates: रांची के निवारणपुर स्थित RSS कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब NIA करेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर केस NIA को सौंप दिया गया है. मामले में UAPA और विस्फोटक अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 02, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:09 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमला की अब NIA करेगी जांच, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश
Image Credit: Jharkhand Live

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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