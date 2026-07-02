/Jharkhand Breaking News Live: रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमला की अब NIA करेगी जांच, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश

Jharkhand News Today Live Updates: रांची के निवारणपुर स्थित RSS कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब NIA करेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर NIA ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है. केस में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. शुरुआती जांच में गिरफ्तार आरोपियों के तार झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई तक जुड़े पाए गए हैं. इससे पहले मामले की जांच ATS कर रही थी, जिसने अब तक जुटाए गए सभी साक्ष्य और जांच से संबंधित जानकारी NIA को सौंप दी है.