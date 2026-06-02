Jharkhand Breaking News Live: सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, अब पंचायत स्तर पर बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन का रिकॉर्ड भी होंगे ऑनलाइन

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, पंचायत स्तर पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंप आयोजित करने और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं.
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Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में प्रशासनिक सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. उन्होंने भूमि अभिलेखों को जल्द से जल्द ऑनलाइन करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे लोगों को जमीन से संबंधित कार्यों में सुविधा मिलेगी. साथ ही पंचायत स्तर पर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट की पहचान करने, वहां आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने और जनजागरूकता अभियान को तेज गति से चलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है.