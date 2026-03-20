Jharkhand Breaking News Live: रामनवमी, ईद और सरहुल को लेकर CM हेमंत सोरेन के कड़े निर्देश, जुलूस में भड़काऊ गानों पर पूर्ण प्रतिबंध

Jharkhand News Today Live Updates: सीएम हेमंत सोरेन ने आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी के त्योहारों को देखते हुए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार का उपद्रव या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन को 'अलर्ट मोड' पर रहने का आदेश दिया गया है.
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Jharkhand News Today Live Updates: सीएम हेमंत सोरेन ने आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी के त्योहारों को देखते हुए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार का उपद्रव या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन को 'अलर्ट मोड' पर रहने का आदेश दिया गया है. विशेष रूप से जुलूसों के दौरान भड़काऊ गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी. इसी कड़ी में, कोडरमा जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिले के लगभग सभी थानों में शांति समिति की बैठकें आयोजित कर विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समन्वय स्थापित किया गया है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, साथ ही, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों और गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है.
Jharkhand News Today Live Updates: सीएम हेमंत सोरेन ने जारी किया दिशा निर्देश
ईद, सरहुल और रामनवमी के त्योहार को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने दिशा निर्देश जारी किया है. त्योहार पर उपद्रव या अशांति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसे लेकर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है. जुलूस में भड़काऊ गानों पर रोक रहेगी और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.
Jharkhand News Today Live Updates: धनबाद में दो दुकानों में लगी आग
धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष चौक समीप स्थित दो दुकानों में बीती रात आचनक आग लग गई. चाय और सब्जी दुकान के साथ-साथ बगल में स्थित एक पंचर दुकान में अचानक आग लग गई. मिली जानकारी के अनुसार, घटना देर रात करीब 2 बजे की है.
Jharkhand News Today Live Updates: ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर कोडरमा प्रशासन अलर्ट
ईद, सरहुल और रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए कोडरमा जिला प्रशासन में व्यापक तैयारी की है. जिले के तकरीबन सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर अलग-अलग समुदायों के लोगों के बीच आपसी समन्वय और सौहार्दपूर्ण माहौल कायम कर लिया गया है. इसके अलावा त्योहारों के दौरान स्थिति नियंत्रण को लेकर भी जिला प्रशासन ने तैयारी की है. पर्व में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की गई है. सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए डीएसपी की अगुवाई में एक विशेष टीम भी बनाई गई है.