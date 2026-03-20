Jharkhand Breaking News Live: रामनवमी, ईद और सरहुल को लेकर CM हेमंत सोरेन के कड़े निर्देश, जुलूस में भड़काऊ गानों पर पूर्ण प्रतिबंध

Jharkhand News Today Live Updates: सीएम हेमंत सोरेन ने आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी के त्योहारों को देखते हुए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार का उपद्रव या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन को 'अलर्ट मोड' पर रहने का आदेश दिया गया है. विशेष रूप से जुलूसों के दौरान भड़काऊ गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी. इसी कड़ी में, कोडरमा जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिले के लगभग सभी थानों में शांति समिति की बैठकें आयोजित कर विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समन्वय स्थापित किया गया है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, साथ ही, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों और गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है.

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