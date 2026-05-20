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Jharkhand Breaking News Live: चतरा में बड़ी कार्रवाई, XYLO गाड़ी से 1 क्विंटल 69 किलो डोडा जब्त, तस्कर फरार

Jharkhand News Today Live Updates: चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिंद्रा XYLO से 1 क्विंटल 69 किलो 950 ग्राम डोडा बरामद किया. गुप्त सूचना पर कार्रवाई के दौरान तस्कर पुलिस को चकमा देकर जंगल की ओर फरार हो गया.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: May 20, 2026, 09:58 AM IST

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Jharkhand News Today Live Updates: चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिंद्रा XYLO गाड़ी से 1 क्विंटल 69 किलो 950 ग्राम डोडा बरामद किया है.  SP अनिमेष नैथानी को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके से भारी मात्रा में डोडा की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद विशेष टीम गठित कर कोलकोले क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया गया. इसी दौरान भूसाड की ओर से तेज रफ्तार में आ रही महिंद्रा XYLO (JH05Z-1196) को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक पुलिस की घेराबंदी तोड़कर भागने लगा. पीछा करने पर वाहन सोहावन जंगल के पास फंस गया, जबकि चालक जंगल की ओर फरार हो गया. वाहन की तलाशी में भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वाहन मालिक और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

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20 May 2026
09:57 AM

Jharkhand News Today Live Updates: सड़क किनारे मिला वृद्ध महिला का शव

जसीडीह मुख्य सड़क पर बरनवाल धर्मशाला के सामने आज सुबह एक अज्ञात वृद्ध महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों के अनुसार महिला लंबे समय से क्षेत्र में भीख मांगकर जीवन यापन करती थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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