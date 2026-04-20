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Jharkhand Breaking News Live: RIMS रांची में आज से ओपीडी शुल्क दोगुना, अब 5 की जगह देने होंगे 10 रुपये

Jharkhand News Today Live Updates: रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) में ओपीडी फीस 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दी गई है, जो आज से लागू हो गई है. अस्पताल प्रबंधन के इस फैसले का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:28 AM IST

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Jharkhand News Today Live Updates: रांची के प्रमुख सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) में आज से ओपीडी फीस दोगुनी कर दी गई है, जिसके तहत अब मरीजों को 5 रुपये की जगह 10 रुपये में पर्ची बनवानी होगी. अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी थी, जो आज से प्रभावी हो गई है, इसलिए अब सभी मरीजों को नई दर के अनुसार ही ओपीडी पर्ची कटवानी होगी. हालांकि प्रबंधन का कहना है कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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20 April 2026
09:28 AM

Jharkhand News Today Live Updates: स्टेशन हटाने के फैसले पर भड़के ग्रामीण

झारखंड के लातेहार में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के विस्थापन को लेकर अब माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है. इस मुद्दे पर आयोजीत एक बैठक में ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया है. सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग ने प्रशासन के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई. लोगों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्टेशन यहां से हटी तो आंदोलन तेज होगा.

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