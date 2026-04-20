Jharkhand Breaking News Live: RIMS रांची में आज से ओपीडी शुल्क दोगुना, अब 5 की जगह देने होंगे 10 रुपये

Jharkhand News Today Live Updates: रांची के प्रमुख सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) में आज से ओपीडी फीस दोगुनी कर दी गई है, जिसके तहत अब मरीजों को 5 रुपये की जगह 10 रुपये में पर्ची बनवानी होगी. अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी थी, जो आज से प्रभावी हो गई है, इसलिए अब सभी मरीजों को नई दर के अनुसार ही ओपीडी पर्ची कटवानी होगी. हालांकि प्रबंधन का कहना है कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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