/Jharkhand Breaking News Live: श्रावणी मेले में यातायात सुचारू रखने के लिए प्रशासन सख्त, वाहन एसोसिएशनों के साथ SDO कार्यालय में बैठक

Jharkhand News Today Live Updates: राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल, सुरक्षित एवं सुचारू संचालन को लेकर आज अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार की अध्यक्षता में SDO कार्यालय सभागार में बस, ट्रक, टोटो एवं टेंपो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में श्रावणी मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने तथा शहर में जाम की समस्या से बचाव के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई. SDO रवि कुमार ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं, ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने सभी वाहन संचालकों एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से प्रशासन का सहयोग करने तथा निर्धारित रूट और पार्किंग व्यवस्था का पूर्णतः पालन करने की अपील की.