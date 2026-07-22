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Jharkhand Breaking News Live: श्रावणी मेले में यातायात सुचारू रखने के लिए प्रशासन सख्त, वाहन एसोसिएशनों के साथ SDO कार्यालय में बैठक

Jharkhand News Today Live Updates: राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर SDO रवि कुमार की अध्यक्षता में बस, ट्रक, टोटो और टेंपो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 22, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:30 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: श्रावणी मेले में यातायात सुचारू रखने के लिए प्रशासन सख्त, वाहन एसोसिएशनों के साथ SDO कार्यालय में बैठक
Image Credit: Jharkhand Live

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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