jharkhand Breaking News Live: चतरा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, नाबालिगों को बाइक दी तो माता-पिता जाएंगे जेल, लगेगा ₹25 हजार का जुर्माना

Jharkhand News Today Live Updates: चतरा के सिमरिया में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रशासन ने नाबालिग बाइक चालकों और बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों पर बड़ी कार्रवाई की. 21 लोगों से जुर्माना वसूला गया, जबकि 5 नाबालिगों की बाइक जब्त कर 1.25 लाख रुपये का चालान काटा गया.
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Jharkhand News Today Live Updates: चतरा जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है. सिमरिया अनुमंडल मुख्यालय में DTO सह एसडीओ महेश्वरी प्रसाद के नेतृत्व में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया. राज्य संपोषित प्लस टू उच्च विद्यालय के समीप आयोजित इस अभियान में नाबालिग बाइक चालकों और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई. 21 लोगों से जुर्माना भी वसूला गया. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199-ए का उल्लंघन करते हुए बाइक चला रहे 5 नाबालिगों की गाड़ियां जब्त कर सिमरिया थाना को सौंप दी गईं. इन सभी पर प्रति बाइक 25 हजार रुपये के हिसाब से कुल 1 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. DTO महेश्वरी प्रसाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावकों को 3 साल तक की जेल और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.