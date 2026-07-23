/Jharkhand Breaking News highlight: बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, पथराव में Zee Media के कैमरामैन संजय टोप्पो घायल

Bihar News Today Live Updates: सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने से दो मजदूरों की मौत

धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र के सदरयाडीह में एक दर्दनाक हादसे में नए बने सेफ्टी टैंक में उतरने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान दिलीप महतो और राजेश महतो के रूप में हुई है. दोनों को बेहोशी की हालत में बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले की जांच की जा रही है.