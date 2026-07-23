/Jharkhand Breaking News highlight: बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, पथराव में Zee Media के कैमरामैन संजय टोप्पो घायल

राज्य चुनें
Bihar News Today Live Updates: सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने से दो मजदूरों की मौत
धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र के सदरयाडीह में एक दर्दनाक हादसे में नए बने सेफ्टी टैंक में उतरने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान दिलीप महतो और राजेश महतो के रूप में हुई है. दोनों को बेहोशी की हालत में बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले की जांच की जा रही है.
Jharkhand News Today Live Updates: जी मीडिया के कैमरामैन संजय टोप्पो घायल
रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच प्रदर्शन के दौरान माहौल अचानक हिंसक हो गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का-मुक्की, नारेबाजी और पथराव हुआ, जिससे पूरा क्षेत्र रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. इस दौरान कवरेज कर रहे जी मीडिया के कैमरामैन संजय टोप्पो गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर में बड़ा पत्थर लगने से उन्हें गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.
Jharkhand News Today Live Updates: बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा
कांग्रेस द्वारा भाजपा प्रदेश कार्यालय के घेराव के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, जिसके बाद एक-दूसरे पर अंडे और टमाटर फेंके जाने लगे. एक ओर भाजपा समर्थक सड़क पर डटे रहे, तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे. दोनों पक्षों के बीच अंडे और टमाटरों की बौछार से कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.
Jharkhand News Today Live Updates: बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा
कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है. इसे देखते हुए कार्यालय के बाहर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के दौरान हटिया DSP अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते नजर आए. अंतिम बैरिकेडिंग पर कंटीले तार भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. वहीं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते दिखे, ताकि उसके अनुरूप पार्टी अपने प्रदर्शन और घेराव की रणनीति तैयार कर सके.
Jharkhand News Today Live Updates: रांची में कांग्रेस पार्टी आज बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के आह्वान को लेकर बीजेपी कार्यालय में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है.
#WATCH रांची, झारखंड: कांग्रेस के आज भाजपा ऑफिस घेराव के आह्वान से पहले राज्य भाजपा ऑफिस में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। pic.twitter.com/goKPNMnubr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2026
Jharkhand News Today Live Updates: बीजेपी ऑफिस की बढ़ाई गई सुरक्षा
नीट पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड में आज सियासी तापमान बढ़ने वाला है. कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करेगी. राजधानी रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय के घेराव का ऐलान किया गया है, जबकि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे. कांग्रेस का आरोप है कि पेपर लीक से परीक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए. पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने तथा संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरेगी.
Jharkhand News Today Live Updates: 1 जुलाई से 30 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है. इसके तहत राज्य में 7,299 सहायक आचार्य पदों पर पारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. आयोग के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 31 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे पारा शिक्षकों के लिए यह भर्ती अभियान महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
Jharkhand News Today Live Updates: नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन आज
नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस आज राज्यभर में विरोध प्रदर्शन करेगी. रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जबकि सभी जिला मुख्यालयों पर भी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे. कांग्रेस केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है. साथ ही आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने और संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है.
Jharkhand News Today highlight: 14वीं JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई है. याचिका में परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी और पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं, जिन पर हाईकोर्ट विस्तार से सुनवाई करेगा. कोर्ट मामले के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगा, जबकि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की नजर आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है.