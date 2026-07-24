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Jharkhand Breaking News highlight: JPSC विवाद पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी के खिलाफ आज BJP का प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन

Jharkhand News Today highlight: झारखंड में JPSC समेत भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर भाजपा आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी. रांची में शाम 4 बजे जिला स्कूल से राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित होगा.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 24, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:48 PM IST
Jharkhand Breaking News highlight: JPSC विवाद पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी के खिलाफ आज BJP का प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन
Image Credit: Jharkhand Live
24 July 2026 12:25 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: 6 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शव बरामद

जमशेदपुर के डिमना डैम स्थित तालाब में डूबे दोनों जूनियर डॉक्टरों समीर और सक्षम के शव टाटा स्टील के गोताखोरों ने करीब छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से बरामद कर लिए. इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. घटना के दौरान मौके पर मौजूद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. वहीं, बोड़ाम पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

24 July 2026 11:26 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: लेवी वसूली पर पुलिस और राहुल दुबे गैंग में मुठभेड़

हजारीबाग जिले के केरेडारी सीमा क्षेत्र और चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में संचालित सीसीएल की चंद्रगुप्त कोल परियोजना में देर रात राहुल दुबे गैंग और पगार ओपी पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक अपराधी घायल हो गया. घायल अपराधी के पास से पुलिस ने एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल और एक हथियार बरामद किया है. इसके अलावा दो अन्य अपराधियों को भी हिरासत में लिया गया है. सूत्रों के अनुसार, राहुल दुबे गैंग के अपराधी पूर्व में भी लेवी की मांग को लेकर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला लेवी वसूली की मांग से जुड़ा बताया जा रहा है.

24 July 2026 10:03 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन

रांची समेत झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आज कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी. परीक्षाओं में अनियमितताओं के साथ-साथ इस मुद्दे पर कांग्रेस की कथित चुप्पी के विरोध में कांग्रेस का पुतला दहन करेगी. भाजपा का आरोप है कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है. पार्टी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग करते हुए राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है.

24 July 2026 09:13 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: RTI मामलों की समीक्षा बैठक

झारखंड के राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री की अध्यक्षता में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति सभागार में विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारियों एवं सभी संबद्ध कॉलेजों के सूचना पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत लंबित और निष्पादित मामलों की समीक्षा की गई तथा सभी कॉलेजों से संबंधित जानकारी ली गई. इस दौरान रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. राजकुमार शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. डॉ. तनुज खत्री ने बताया कि यह इस प्रकार की पहली समीक्षा बैठक है, जिसमें सभी संस्थानों से आवश्यक जानकारी एकत्र की गई है.

24 July 2026 08:38 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची से शुरू हुआ सड़क सुरक्षा जनजागरूकता अभियान

रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक शुक्रवार को परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया. प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाने के बाद वॉकथॉन को रवाना किया गया. परिवहन सचिव राजीव रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे झारखंड में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में सिविक सेंस और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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