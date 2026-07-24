/Jharkhand Breaking News highlight: JPSC विवाद पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी के खिलाफ आज BJP का प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन

Jharkhand News Today Live Updates: लेवी वसूली पर पुलिस और राहुल दुबे गैंग में मुठभेड़

हजारीबाग जिले के केरेडारी सीमा क्षेत्र और चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में संचालित सीसीएल की चंद्रगुप्त कोल परियोजना में देर रात राहुल दुबे गैंग और पगार ओपी पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक अपराधी घायल हो गया. घायल अपराधी के पास से पुलिस ने एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल और एक हथियार बरामद किया है. इसके अलावा दो अन्य अपराधियों को भी हिरासत में लिया गया है. सूत्रों के अनुसार, राहुल दुबे गैंग के अपराधी पूर्व में भी लेवी की मांग को लेकर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला लेवी वसूली की मांग से जुड़ा बताया जा रहा है.