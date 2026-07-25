/Jharkhand Breaking News highlight: चतरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 709 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त

Jharkhand News Today Live Updates: दो माह में 104 गुम मोबाइल बरामद

झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पलामू पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले दो माह में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 104 गुम मोबाइल बरामद किए. SP के निर्देश और DGP आदेशानुसार शनिवार को मेदिनीनगर स्थित पुलिस कार्यालय में आयोजित विशेष शिविर के दौरान सभी बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए. इस अवसर पर चैनपुर थाना प्रभारी लालजी, छतरपुर थाना प्रभारी सौरभ चौबे, रामगढ़ थाना प्रभारी ओमप्रकाश शाह सहित अन्य थाना प्रभारी मौजूद रहे. लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी. SP ने कहा कि गुम मोबाइल बरामद कर उसे उसके असली स्वामी तक पहुंचाना पुलिस की जनसेवा और जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. वहीं, मोबाइल प्राप्त करने वाले लोगों ने पलामू पुलिस के इस सराहनीय प्रयास के लिए आभार व्यक्त किया.