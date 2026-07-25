/Jharkhand Breaking News highlight: चतरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 709 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त

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Jharkhand News Today Live Updates: दो माह में 104 गुम मोबाइल बरामद
झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पलामू पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले दो माह में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 104 गुम मोबाइल बरामद किए. SP के निर्देश और DGP आदेशानुसार शनिवार को मेदिनीनगर स्थित पुलिस कार्यालय में आयोजित विशेष शिविर के दौरान सभी बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए. इस अवसर पर चैनपुर थाना प्रभारी लालजी, छतरपुर थाना प्रभारी सौरभ चौबे, रामगढ़ थाना प्रभारी ओमप्रकाश शाह सहित अन्य थाना प्रभारी मौजूद रहे. लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी. SP ने कहा कि गुम मोबाइल बरामद कर उसे उसके असली स्वामी तक पहुंचाना पुलिस की जनसेवा और जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. वहीं, मोबाइल प्राप्त करने वाले लोगों ने पलामू पुलिस के इस सराहनीय प्रयास के लिए आभार व्यक्त किया.
Jharkhand News Today Live Updates: SDPO कार्यालय का IG ने किया निरीक्षण
बोकारो IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने धनबाद जिले के सिंदरी स्थित SDPO कार्यालय का निरीक्षण किया. सिंदरी पहुंचने पर उन्हें कार्यालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि यह एक नियमित कार्यक्रम है. इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा आगामी पूजा पर्वों की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. प्रिंस खान के संबंध में पूछे गए सवाल पर IG ने कहा कि सभी जानकारियां मीडिया के साथ साझा नहीं की जा सकतीं, लेकिन पुलिस उस पर नकेल कसने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है
Jharkhand News Today Live Updates: डूरंड कप के लिए रांची तैयार, CM हेमंत करेंगे उद्घाटन
राजधानी रांची पहली बार देश के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की मेज़बानी करने जा रही है. 26 जुलाई से बिरसा मुंडा स्टेडियम में शुरू होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की संभावना है. 26 जुलाई से 13 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर भारतीय सेना और अन्य सशस्त्र बलों के जवान लगातार अभ्यास में जुटे हुए हैं. उद्घाटन समारोह की तैयारियों के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी आयोजित की जा रही है.
Jharkhand News Today Live Updates: रांची में पुलिस के घर लाखों की चोरी
रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित जमुना नगर रोड नंबर-3 में चोरों ने एक पुलिसकर्मी के बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. ATS जवान कमलेश कुमार अपने परिवार के साथ अयोध्या दर्शन के लिए गए हुए थे. इसी दौरान बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कमरे में रखा बंद बक्सा तोड़कर करीब 20 लाख रुपये के गहने तथा 20 हजार रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए. घटना के बाद बदमाश मौके पर अपनी चप्पल छोड़ गए. शनिवार सुबह मोहल्ले के लोगों को चोरी की जानकारी होने पर इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.
Jharkhand News Today highlight: चतरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 709 ग्राम अवैध अफीम के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गिद्धौर थाना क्षेत्र में की गई. सिमरिया SDPO नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब ने बताया कि SP को सूचना मिली थी कि इटखोरी-चतरा मुख्य मार्ग पर बेलगाछ के रास्ते एक SP शाइन मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति अवैध अफीम लेकर चौपारण की ओर बिक्री के लिए जा रहे हैं. छापेमारी के दौरान बेलगाछ के समीप चतरा-इटखोरी मुख्य मार्ग से दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. तलाशी के दौरान उनके पास से 709 ग्राम अवैध अफीम, रियलमी कंपनी के दो स्मार्टफोन तथा एक SP शाइन मोटरसाइकिल (JH02BS-3535) बरामद की गई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दयानंद कुमार और रामप्रवेश कुमार, दोनों ग्राम उंटा, थाना सदर, जिला चतरा निवासी के रूप में हुई है.