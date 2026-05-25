Jharkhand Breaking News Live: लातेहार के नैना गांव में जल संकट गहराया, गांव का इकलौता कुआं जमींदोज होने से मचा हाहाकार, गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण

Jharkhand News Today Live Updates: नेतरहाट की तराई में बसे अत्यंत सुदूरवर्ती नैना गांव के ग्रामीणों के लिए जल संकट गहरा गया है. ग्रामीण नाले का गंदा पानी लगभग 1 किलोमीटर दूर से लाकर पीने को मजबूर हैं. ज्ञात हो कि गांव का एकमात्र कुआं, जो जल का मुख्य स्रोत था. अचानक तेज आवाज के साथ ध्वस्त होकर मिट्टी से भर गया, जिससे पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है. ग्रामीणों ने बताया कि लगाए गए चार जलमीनारों में से तीन पहले ही खराब हो चुके थे. स्थानीय महिलाओं ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है, जबकि कार्यपालक अभियंता ने जांच कर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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