Jharkhand Breaking News Live: भीषण गर्मी में खूंटी पुलिस की बड़ी पहल, SP ऋषभ गर्ग ने खुद राहगीरों को पिलाया पानी, 10 थानों में खुली पनशाला

Jharkhand News Today Live Updates: बढ़ती गर्मी और लोगों को हो रही पेयजल समस्या को देखते हुए खूंटी के SP ऋषभ गर्ग ने खूंटी थाना गेट पर पनशाला का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने स्वयं राहगीरों को पेयजल वितरित कर अभियान की शुरुआत की. इसके साथ ही जिले के विभिन्न थानों के मुख्य द्वार पर भी पनशाला की व्यवस्था की गई है. पनशाला का उद्घाटन थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह की अगुवाई में किया गया, जहां SP ने अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाया और स्वयं भी पानी पीकर संदेश दिया कि स्वच्छ पेयजल सभी के लिए आवश्यक है. उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे गर्मी में राहत देने वाला कदम बताया.

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