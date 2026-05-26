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Jharkhand Breaking News Live: भीषण गर्मी में खूंटी पुलिस की बड़ी पहल, SP ऋषभ गर्ग ने खुद राहगीरों को पिलाया पानी, 10 थानों में खुली पनशाला

Jharkhand News Today Live Updates: खूंटी पुलिस ने बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए थाना गेट पर पनशाला की शुरुआत की.  SP ऋषभ गर्ग ने स्वयं राहगीरों को पानी पिलाकर अभियान की शुरुआत की.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 10:48 AM IST

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Jharkhand News Today Live Updates: बढ़ती गर्मी और लोगों को हो रही पेयजल समस्या को देखते हुए खूंटी के SP ऋषभ गर्ग ने खूंटी थाना गेट पर पनशाला का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने स्वयं राहगीरों को पेयजल वितरित कर अभियान की शुरुआत की. इसके साथ ही जिले के विभिन्न थानों के मुख्य द्वार पर भी पनशाला की व्यवस्था की गई है. पनशाला का उद्घाटन थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह की अगुवाई में किया गया, जहां SP ने अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाया और स्वयं भी पानी पीकर संदेश दिया कि स्वच्छ पेयजल सभी के लिए आवश्यक है. उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे गर्मी में राहत देने वाला कदम बताया.

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26 May 2026
10:47 AM

Jharkhand News Today Live Updates: बकरीद से पहले रांची के बाजारों में बकरों की जबरदस्त मांग

28 मई को कुर्बानी का त्योहार ईद-उल-अजहा यानी बकरीद मनाया जाएगा. इस अवसर पर बकरों की कुर्बानी का विशेष महत्व होता है. त्योहार को लेकर राजधानी रांची का बाजार इन दिनों पूरी तरह गुलजार नजर आ रहा है. बाजार में 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक के बकरे उपलब्ध हैं. हालांकि इस बार कीमतों में बढ़ोतरी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बकरों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे उनका बजट प्रभावित हो गया है. इसके बावजूद कुर्बानी की परंपरा को निभाने के लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं.

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