/Jharkhand Breaking News Live: रांची में मोहर्रम को लेकर तैयारी पूरी, जुमे की नमाज के बाद निकलेगा मातमी जुलूस

Jharkhand News Today Live Updates: मोहर्रम के अवसर पर रांची में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिद-ए-जाफरिया से पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल होंगे. मोहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम-ए-आशूरा पर 1387 वर्ष पहले करबला की जंग में इंसानियत, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने शहादत दी थी. इस महान बलिदान की याद में आज मातम किया जाता है और उनकी कुर्बानी को श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है. इस्लाम धर्म के कई लोग इस दिन रोजा भी रखते हैं और इबादत कर इमाम हुसैन की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.