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Jharkhand Breaking News Live: रांची में मोहर्रम को लेकर तैयारी पूरी, जुमे की नमाज के बाद निकलेगा मातमी जुलूस

Jharkhand News Today Live Updates: मोहर्रम के मौके पर शहर में आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिद-ए-जाफरिया से मातमी जुलूस निकाला जाएगा. करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में अकीदतमंद मातम करेंगे, जबकि कई लोग इस दिन रोजा रखकर उनकी कुर्बानी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 26, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:25 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: रांची में मोहर्रम को लेकर तैयारी पूरी, जुमे की नमाज के बाद निकलेगा मातमी जुलूस
Image Credit: Jharkhand Live

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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