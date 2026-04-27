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Jharkhand Breaking News Live: 'बंगाल में फिर बनेगी हमारी सरकार...' बंगाल चुनाव को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का दावा

Jharkhand Breaking News: झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें बंगाल के जिन इलाको में कंपैनिग के लिए लगाया गया था, वहां के लोगों में कांग्रेस के प्रति पूरा समर्पण दिखा. लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने के लिए व्याकुल दिखे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:55 AM IST

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Jharkhand News Today Live Updates: बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने बड़ा दावा किया है. उनके मुताबिक, इस बार बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने दावा किया है कि इस बार बंगाल में ना सिर्फ कांग्रेस का खाता खुलेगा, बल्कि कांग्रेस की सरकार भी बनेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों में समर्पण भाव देखने को मिला है. इस बार कांग्रेस को अच्छी संख्या में सीटें मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें बंगाल के जिन इलाको में कंपैनिग के लिए लगाया गया था, वहां के लोगों में कांग्रेस के प्रति पूरा समर्पण दिखा. लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने के लिए व्याकुल दिखे. आज भी देश की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी ही है.

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27 April 2026
07:56 AM

Jharkhand News Today Live Updates: बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी- धीरज प्रसाद साहू

झारखंड कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के मुताबिक, इस बार बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने दावा किया है कि इस बार बंगाल में ना सिर्फ कांग्रेस का खाता खुलेगा, बल्कि कांग्रेस की सरकार भी बनेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों में समर्पण भाव देखने को मिला है. इस बार कांग्रेस को अच्छी संख्या में सीटें मिल रही हैं.

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