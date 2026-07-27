/Jharkhand Breaking News Live: श्रावणी मेला सुरक्षा के लिए खूंटी से 162 पुलिसकर्मी देवघर रवाना, SP ने दिए आवश्यक निर्देश

Jharkhand News Today Live Updates: 33 टावर चोरी कांडों में पूर्व साइट मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार

रांची पुलिस ने मोबाइल टावरों में चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने जियो के पूर्व साइट मैनेजर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चोरी का सामान खरीदने वाला एक कबाड़ी भी शामिल है. आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये मूल्य के मोबाइल टावरों के उपकरण, बैटरियां, मशीनें और एक बलेनो कार बरामद की गई है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने रांची जिले में मोबाइल टावरों पर हुई 33 चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. जांच में सामने आया कि गिरोह जियो के पूर्व साइट मैनेजर की तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर टावरों को निशाना बनाता था और चोरी का सामान कांके स्थित एक कबाड़ी को बेचकर मोटी कमाई करता था. SSP के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया.