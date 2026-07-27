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Jharkhand Breaking News Live: श्रावणी मेला सुरक्षा के लिए खूंटी से 162 पुलिसकर्मी देवघर रवाना, SP ने दिए आवश्यक निर्देश

Jharkhand News Today Live Updates: श्रावणी मेला 2026 की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खूंटी जिले से 130 जवान और 32 पुलिस पदाधिकारियों का दल देवघर रवाना किया गया. SP ऋषभ गर्ग ने पुलिस लाइन में सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 27, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:56 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: श्रावणी मेला सुरक्षा के लिए खूंटी से 162 पुलिसकर्मी देवघर रवाना, SP ने दिए आवश्यक निर्देश
Image Credit: Jharkhand Live
27 July 2026 10:56 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: खड़े ट्रक से भिड़ा गिट्टी लदा ट्रक, चालक और उपचालक की मौके पर मौत

कोडरमा घाटी स्थित मेघातरी में रविवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में गिट्टी लदे ट्रक के चालक और उपचालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, गिट्टी से भरे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में तेज रफ्तार से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें फंसे चालक साधु यादव तथा उपचालक छोटू कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. दोनों मृतक बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे और आपस में चचेरे भाई थे. हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को केबिन से बाहर निकाला गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई.

27 July 2026 09:37 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: 33 टावर चोरी कांडों में पूर्व साइट मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार

रांची पुलिस ने मोबाइल टावरों में चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने जियो के पूर्व साइट मैनेजर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चोरी का सामान खरीदने वाला एक कबाड़ी भी शामिल है. आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये मूल्य के मोबाइल टावरों के उपकरण, बैटरियां, मशीनें और एक बलेनो कार बरामद की गई है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने रांची जिले में मोबाइल टावरों पर हुई 33 चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. जांच में सामने आया कि गिरोह जियो के पूर्व साइट मैनेजर की तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर टावरों को निशाना बनाता था और चोरी का सामान कांके स्थित एक कबाड़ी को बेचकर मोटी कमाई करता था. SSP के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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