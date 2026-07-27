/Jharkhand Breaking News Live: श्रावणी मेला सुरक्षा के लिए खूंटी से 162 पुलिसकर्मी देवघर रवाना, SP ने दिए आवश्यक निर्देश

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Jharkhand News Today Live Updates: खड़े ट्रक से भिड़ा गिट्टी लदा ट्रक, चालक और उपचालक की मौके पर मौत
कोडरमा घाटी स्थित मेघातरी में रविवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में गिट्टी लदे ट्रक के चालक और उपचालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, गिट्टी से भरे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में तेज रफ्तार से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें फंसे चालक साधु यादव तथा उपचालक छोटू कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. दोनों मृतक बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे और आपस में चचेरे भाई थे. हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को केबिन से बाहर निकाला गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई.
Jharkhand News Today Live Updates: 33 टावर चोरी कांडों में पूर्व साइट मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार
रांची पुलिस ने मोबाइल टावरों में चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने जियो के पूर्व साइट मैनेजर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चोरी का सामान खरीदने वाला एक कबाड़ी भी शामिल है. आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये मूल्य के मोबाइल टावरों के उपकरण, बैटरियां, मशीनें और एक बलेनो कार बरामद की गई है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने रांची जिले में मोबाइल टावरों पर हुई 33 चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. जांच में सामने आया कि गिरोह जियो के पूर्व साइट मैनेजर की तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर टावरों को निशाना बनाता था और चोरी का सामान कांके स्थित एक कबाड़ी को बेचकर मोटी कमाई करता था. SSP के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया.
Jharkhand News Today Live Updates: श्रावणी मेला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खूंटी जिले से 130 जवानों और 32 पुलिस पदाधिकारियों को देवघर में ड्यूटी के लिए रवाना किया गया. पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने सभी चयनित जवानों और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया. इसके बाद सभी को देवघर के लिए रवाना किया गया. इस दल में 10 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपनी सेवाएं देंगी.