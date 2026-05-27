Jharkhand Breaking News Live: चतरा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हंटरगंज के 3 गांवों में ताबड़तोड़ छापेमारी, कई भट्ठियां ध्वस्त, 2 गिरफ्तार

Jharkhand News Today Live Updates:चतरा में अवैध शराब माफियाओं पर पुलिस और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया. हंटरगंज के तीन गांवों में छापेमारी कर 180 लीटर महुआ शराब, 2000 किलो जावा महुआ और नकली विदेशी शराब बनाने की सामग्री बरामद की गई है.
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Jharkhand News Today Live Updates: चतरा में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हंटरगंज के गेन्जना, नावाडीह और पनारी गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी की. इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई और आधा दर्जन से अधिक शराब भठियों को ध्वस्त कर दिया गया. पुलिस ने 180 लीटर महुआ शराब के साथ करीब 2000 किलोग्राम जावा महुआ को भी मौके पर ही विनष्ट कर दिया. कार्रवाई के दौरान 72 बोतल नकली विदेशी शराब, स्पिरिट, एसेंस, कैरेमल, नकली लेबल और होलोग्राम भी बरामद किए गए. इस संयुक्त अभियान से इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उत्पाद अधीक्षक ने कार्रवाई की पुष्टि की है.