/Jharkhand Breaking News Live: रांची में 28 से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 5 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य

Jharkhand News Today Live Updates: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रांची में 28 से 30 जून तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक के कुल 5,05,524 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है. जिलेभर में 3,893 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां 28 जून को बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी. वहीं 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगी. इसके साथ ही बस स्टैंड, हाट-बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी विशेष ट्रांजिट टीमों की तैनाती की जाएगी ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रह जाए.