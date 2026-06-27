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Jharkhand Breaking News Live: रांची में 28 से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 5 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य

Jharkhand News Today Live Updates: रांची में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 से 30 जून तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान 5 वर्ष तक के 5,05,524 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 27, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:55 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: रांची में 28 से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 5 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य
Image Credit: Jharkhand Live

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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