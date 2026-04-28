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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज, वहीं गिरिडीह के गोलगप्पा मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश

Jharkhand Breaking News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज (मंगलवार, 28 अप्रैल) प्रोजेक्ट भवन में अहम बैठक होगी. जानकारी के मुताबिक, इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. उधर गिरिडीह के गोलगप्पा कांड की स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश जारी किए हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:38 AM IST

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Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज (मंगलवार, 28 अप्रैल) प्रोजेक्ट भवन में अहम बैठक होगी. जानकारी के मुताबिक, इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. कैबिनेट बैठक से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने रांची की सड़कों पर गैर जरुरी कट बंद करने के निर्देश दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री यह फैसला लिया है. इसके अलावा सीएम ने चिरौंदी फ्लाईओवर के काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं. उधर गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड स्थित लेदा- बजटो गांव में गोलगप्पे खाने से एक बच्चे की मौत और 49 लोगों के बीमार पड़ जाने की अब उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी. झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसके आदेश जारी किए हैं.

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